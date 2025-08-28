Ε.Π.Κ.Κρητης: “Γυναίκα καταγγέλει, ότι της έγινε ” λεηλασία”σπιτικού εξοπλισμού, αντί καθαριότητας ,από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Χανίων

Το θυμό και την αγανάκτηση της, προς την Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Χανίων και τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες,μετέφερε υπερήλικη γυναίκα . συνταξιούχος, χήρα, με δύο ενήλικα παιδιά κάτοικος Χανίων,στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία σύμφωνα με την καταγγελία της, δέχτηκε απροσδόκητα συνεργείο .καθαριότητας του Δήμου Χανίων, με την αιτιολογία της αφαίρεσης σκουπιδιών να της αφαιρούν πολύτιμα αντικείμενα ,αντικείμενα της οικοσκευής της καθημερινής χρήσης, έπιπλα ενδύματα κ.α

Συγκεκριμένα: Η καταγγέλλουσα ,αναφέρει ότι ενώ είχε βγάλει έπιπλα , ψυγείο ρούχα ένδυσης, στην αυλή της οικίας της , προκειμένου να ανακαινίσει το σπίτι της , δέχτηκε το Συνεργείο καθαρισμού του Δήμου Χανίων να προβαίνει σε αφαίρεση των αντικειμένων που είχε στην αυλή του σπιτιού της και να τα φορτώνει το συνεργείο σε ένα φορτηγό.

Η πράξη αυτή της Υπηρεσίας του Δήμου την έφερε σε πολύ δυσκολη συναισθηματική κατάσταση να χάσει τις αισθήσεις της και να οδηγηθεί σε Νοσοκομειακή υποστήριξη.

Επειδή κάποιες πρακτικές από οποιωνδήποτε που γίνονται, μπορεί να μην είναι νόμιμες ,δηλαδή η αφαίρεση σκουπιδιών που δημιουργούν εστία γενικότερης μόλυνσης είναι μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας όταν παρεμβαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες ,όμως η λεηλασία σπιτικών αντικειμένων ,και η δημιουργία ψυχολογικών και συναισθηματικών καταστάσεων σε πολίτες καθώς και η υπεξαίρεση αντικειμένων από το πουθενά οφείλουμε να το ερευνήσουμε.

Επειδή ,το γεγονός αυτό (η καταγγελία) της υπερήλικης Χσνιωτισσας,έχει συγκλονίσει συναισθηματικά τα στελέχη της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η Ένωση φρόντισε να έλθει σε επαφή με τον γιο της παθουσας και με τον δικηγόρο της, ώστε σε μια κοινή συνάντηση να καταγραφούν τα σημεία και οι πρακτικές παραβάσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Χανίων και να υποβληθεί μήνυση

Τέλος, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , ενημερώνει ότι στέκεται ενημερωτικά και καθοδηγητικα ,σε κάθε πολίτη που νοιώθει ότι αδικείται, από τον οποιονδήποτε και στην προκειμένη περίπτωση στηρίζει την παθουσα, στα σημεία που έχουν παραβιαστεί τα θεσμοθετημένα από την Πολιτεία Δικαιώματα της.

