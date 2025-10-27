Επίσκεψη της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σέβης Βολουδάκη στο Παράρτημα ΑμεΑ και στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού & Νέων Χανίων

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Σέβη Βολουδάκη, επισκέφθηκε σήμερα το Παράρτημα ΑμεΑ και το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού & Νέων Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συναντήθηκε με τη διοίκηση και το προσωπικό των δύο παραρτημάτων, συζητώντας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και για ζητήματα στελέχωσης και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των τμημάτων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης τα θέματα εξεύρεσης ειδικών θεραπευτών και η έγκριση νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού, οι οποίες αναμένεται να προκηρυχθούν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σταθερή λειτουργία και περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Υφυπουργός ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις βελτίωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ πραγματοποιήθηκε και ξενάγηση στους χώρους των Παραρτημάτων και συζήτηση με τους ωφελούμενους και τα παιδιά.

Η κ. Βολουδάκη ευχαρίστησε τη διοίκηση και το προσωπικό για το έργο τους, υπογραμμίζοντας ότι «η φροντίδα των ανθρώπων που χρειάζονται στήριξη δεν αποτελεί απλώς υποχρέωση, αλλά είναι δείκτης πολιτισμού και ανθρωπιάς μιας κοινωνίας».

Τόνισε, επίσης, ότι «δομές όπως το Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων και Προστασίας Παιδιού & Νέων αξίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και τη διαρκή ενίσχυση της Πολιτείας, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν με αξιοπρέπεια και φροντίδα σε όσους το έχουν ανάγκη».