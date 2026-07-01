ΕΠΚΚρήτης:Επιστολή Παρέμβασης, για την συνέχιση σε Ασφαλή Λειτουργία ,του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

Επιστολή Παρέμβασης, για την συνέχιση σε Ασφαλή Λειτουργία ,του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

Επιστολή ,προς τον Υπουργό Υγείας , κ.Αδονη Γεωργιάδη, έστειλε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , καταθέτοντας τις προτάσεις της και επισημαίνοντας το επείγοντος του θέματος,καλωντας τον στην άμεση υλοποίηση αυτών.

Προς: Τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Κοινοποίηση (Πίνακας Αποδεκτών):

Διοικητή 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Κρήτης

Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

Ένωση Ιατρών ΕΣΥ Χανίων (ΕΙΕΣΥΧ)

Σύλλογο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

Ιατρικό Σύλλογο Χανίων

Δήμαρχο Χανίων & Αντιπεριφερειάρχη Χανίων

Βουλευτές Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) Κρήτης

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ως κοινωνικός Φορέας,για την προστασία των υπηρεσιών υγείας, γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες της έντονης ανησυχίας των πολιτών των Χανίων, για την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας στην περιοχή μας, ιδίως του Νοσοκομείου Χανίων Άγιος Γεώργιος ,παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της Διοίκησης και προσωπικά του Διοικητή αυτού ,κ.Γεωργιου Μπεα ,των υγειονομικών και γιατρών ,που υπηρετούν σαυτό.

Η πρόσφατη επιστολή, του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, προς εσάς,παρά τις προσπάθειες του προσωπικού, επιβεβαιώνει αυτό που οι καταναλωτές-ασθενείς βιώνουν ,στο «κόκκινο»: το νοσοκομείο μας οδηγείται σε λειτουργικό αδιέξοδο λόγω της δραματικής υποστελέχωσης και την σημαντική αύξηση των περιστατικών , ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες,(τουρισμός)

Η Υγεία ,αποτελεί το ύψιστο κοινωνικό αγαθό και ο ασθενής, τον πιο ευάλωτο καταναλωτή, ο οποίος δικαιούται ασφαλή και αξιοπρεπή περίθαλψη. Για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ιδρύματος, η Ένωσή μας ενώνει τη φωνή της με τους υγειονομικούς φορείς της πρώτης γραμμής και καταθέτει τις εξής συγκεκριμένες προτάσεις:

Κήρυξη του Νοσοκομείου Χανίων ως Άγονης Γραμμής (Υγειονομικά): Θεσμοθέτηση ειδικών, ισχυρών οικονομικών και διοικητικών κινήτρων για την προσέλκυση ιατρών, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο των συνεχών άγονων προκηρύξεων.

Άμεση Υλοποίηση των 150 Προσλήψεων Νοσηλευτών: Ταχεία ολοκλήρωση της κατανομής του νοσηλευτικού προσωπικού που έχει εξαγγελθεί, για την αποσυμφόρηση των κλινικών αιχμής.

Αποσυμφόρηση και Επιτάχυνση της Αναβάθμισης των ΤΕΠ: Άμεση ολοκλήρωση των έργων υποδομής στα Επείγοντα και ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (ΤO.Μ.Υ. και Κέντρα Υγείας Χανίων), ώστε να μειωθούν οι πολύωρες αναμονές των πολιτών.

Στελέχωση της Παιδιατρικής και των Κλινικών Πρώτης Γραμμής: Μόνιμη λύση στις επικίνδυνες ελλείψεις προσωπικού που αναγκάζουν ακόμη και τη φιλοξενία παιδιών για απλή επιτήρηση σε οριακές συνθήκες.

Διασφάλιση Προσβασιμότητας στα Ραντεβού: Ριζική αναδιοργάνωση του τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού της 1ης του μηνός, το οποίο σήμερα παρουσιάζει συνεχή προβλήματα, αποκλείοντας τους καταναλωτές από τις δημόσιες υπηρεσίες.

Επειδή, οι πολίτες των Χανίων, στηρίζουν το ΕΣΥ, μέσω των εισφορών τους , απαιτούν τη λήψη άμεσων μέτρων από εσάς ως υπεύθυνο Υπουργό,που να εγγυώνται την ασφάλεια των ασθενών. Λόγω της κρισιμότητας του θέματος, η παρούσα επιστολή κοινοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς και υγειονομικούς φορείς, ώστε να υπάρξει κοινό μέτωπο διεκδίκησης.

Αξιοτιμε Κύριε Υπουργέ,

Δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε την υπέρτατη προσφορά των υγειονομικών και γιατρών, αλλά και της υπάρχουσας Διοικησης του νοσοκομειου μας, Άγιος Γεώργιος,αλλά δεν μπορεί να “τεντώνουμε” την ανθρώπινη αντοχή ,στο έσχατο σημείο, οφείλουμε όλοι μαζί να δράσουμε έγκαιρα για να ανακουφίσουμε το υπαρκτό πρόβλημα.

Τέλος,ως Εθνική κοινωνική συλλογικότητα ,

Ζητούμε τον ορισμό μιας άμεσης συνάντησης μαζί σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας στην Κρήτη, ή στο Υπουργείο, προκειμένου να συζητήσουμε την εφαρμογή των ανωτέρω προτάσεων.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Πλατεία 1866, αρ. 2, Χανιά

Τηλ: 2821092306 / Email: [Το Email σας

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2

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