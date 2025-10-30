ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Θα έχει πιο διευρυμένα εισοδηματικά όρια σε σχέση με το Σπίτι μου 2.

Ένα νέο και πρωτόγνωρο πρόγραμμα, που φιλοδοξεί να αλλάξει τον χάρτη της στέγασης, ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2026, δίνοντας «ζωή» στα σπίτια ηλικίας άνω των 30 ετών.

Το σχέδιο προβλέπει επιδοτήσεις για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών, με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια, πλαφόν στα τετραγωνικά και στόχο να μπουν ξανά στην αγορά χιλιάδες παλιά ακίνητα που σήμερα ρημάζουν.

Κερδισμένοι θα είναι οι ιδιοκτήτες κατοικιών χτισμένων από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και πίσω, αλλά και νέοι αγοραστές που θέλουν να επενδύσουν σε παλαιά σπίτια χαμηλού κόστους με κρατική ενίσχυση.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα–πιλότο σε επίπεδο Ευρώπης, καθώς συνδυάζει πράσινη αναβάθμιση και κοινωνική πολιτική, με στόχο να στηριχθούν τα μεσαία νοικοκυριά και να πέσουν οι τιμές στέγης.

Όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, το νέο σχήμα θα επιτρέπει μερική ενεργειακή αναβάθμιση 20%-30% και ανακαίνιση 60%-80% των ακινήτων. Θα συνοδεύεται από διευρυμένα εισοδηματικά όρια σε σχέση με το «Σπίτι μου 2», ώστε να ενταχθούν περισσότερες οικογένειες, ενώ θα προβλέπει και ανώτατο όριο τετραγωνικών για να αποκλειστούν οι μεγάλες κατοικίες.

Τα ισχύοντα εισοδηματικά όρια στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» είναι 20.000 ευρώ για άγαμους, 28.000 ευρώ (συν 4.000 για κάθε παιδί) για έγγαμους και έως 31.000 ευρώ (συν 5.000 ανά τέκνο) για μονογονεϊκές οικογένειες. Στο νέο πρόγραμμα αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερη μερίδα πολιτών που σήμερα μένει εκτός.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμη και προσιτή στέγη, ενώ οι τελικές λεπτομέρειες θα κλειδώσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, το πρόγραμμα θα ανοίξει για αιτήσεις μετά τον Φεβρουάριο του 2026, αμέσως μετά τη λήξη του τρέχοντος «Εξοικονομώ».

Σήμερα, από το «Σπίτι μου 2» έχει ήδη καλυφθεί πάνω από το 65% του προϋπολογισμού των 2 δισ. ευρώ, με 11.000 δάνεια ύψους 1,25 δισ. ευρώ να έχουν εγκριθεί. Οι περισσότερες υπαγωγές αφορούν εισοδήματα έως 24.000 ευρώ και περιοχές της περιφέρειας – στοιχείο που δείχνει πως και το νέο πρόγραμμα θα δώσει ώθηση σε παλιές κατοικίες εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.

 

Protothema.gr

ΠΚ team
