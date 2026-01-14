ΕΛΛΑΔΑΥΓΕΙΑ

Έρχονται οι προνομιούχοι ασθενείς -Στο δημόσιο νοσοκομείο πληρώνοντας ιδιωτική ασφάλεια

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

«Η ιδέα μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να νοσηλεύονται σε διαφορετικές «πτέρυγες» οι ασφαλισμένοι των ιδιωτικών εταιρειών, σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθενείς του ΕΣΥ είναι κατάπτυστη», τονίζουν οι νοσοκομειακοί γιατροί -Α.Γεωργιάδης: Είμαι πολύ περήφανος για αυτά που κάνουμε στο ΕΣΥ.

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στους νοσοκομειακούς γιατρούς τα σχέδια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας για το «άνοιγμα» του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει ότι τα κυβερνητικά σχέδια προβλέπουν τη συμμετοχή ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στη νοσηλεία ασθενών εντός των δημόσιων νοσοκομείων, μέσω της σύναψης συμβάσεων με το ΕΣΥ .

Η κυβέρνηση, όπως λένε οι πληροφορίες, πρόκειται να δημιουργήσει και ξεχωριστούς θαλάμους, οι οποίοι θα είναι αναβαθμισμένοι ώστε να νοσηλεύονται ασθενείς με ιδιωτικά συμβόλαια.

«Η ιδέα μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να νοσηλεύονται με διαφορετικές «πτέρυγες» οι ασφαλισμένοι των ιδιωτικών εταιρειών, σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθενείς του ΕΣΥ είναι κατάπτυστη», τονίζει η ΕΙΝΑΠ.

Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών χαρακτηρίζει τέτοιες προοπτικές «απαράδεκτες» και κάνει λόγο για κατάργηση της ίσης μεταχείρισης των ασθενών στο δημόσιο σύστημα.

Τονίζει ότι η είσοδος της ιδιωτικής ασφάλισης στο ΕΣΥ οδηγεί αναπόφευκτα στη δημιουργία ενός συστήματος υγείας πολλών ταχυτήτων, όπου η ποιότητα και η διάρκεια της νοσηλείας δεν θα καθορίζονται από τις ανάγκες των ασθενών, αλλά από το κόστος, την ασφαλιστική κάλυψη και την οικονομική δυνατότητα του καθενός.

Α.Γεωργιάδης: Είμαι πολύ περήφανος για αυτά που κάνουμε στο ΕΣΥ

Δηλώσεις για το θέμα έκανε το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Έχουμε πράγματι, είπε, μία συζήτηση με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών και πιστεύω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις σχετικά σύντομα, για το πως μπορούμε να κάνουμε μία συνεργασία με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να προσφέρουν ένα ασφαλιστικό προϊόν μέσα στο ΕΣΥ.»

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας :Είμαι πολύ υπέρ της συνεργασίας δημοσίου – ιδιωτικού τομέα.

Το ΕΣΥ ήδη βελτιώνεται. Η άνοδος των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΕΣΥ κάνει πιο θελκτικές τις υπηρεσίες στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Αν επισκεφθείτε ένα νοσοκομείο, θα δείτε ότι δεν είναι όπως παλιά. Τα νοσοκομεία αλλάζουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Είμαι πολύ περήφανος για αυτά που κάνουμε στο ΕΣΥ».

Γ.Μπέτση Εκπρόσωπος Γιατρών ΕΣΥ: Προνομιούχοι μόνο όσοι έχουν να πληρώσουν

Η Γρηγορία Μπέτση Γραμματέας της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ ν.Ηρακλείου,είπε στην «Π» ότι αυτό το σύστημα διευρύνει τις ανισότητες και εξασφαλίζει προνομιακή μεταχείριση μέσα στο ΕΣΥ σε εκείνους που έχουν να πληρώσουν.

Σε αντίθεση η μη έχοντες θα βρίσκονται σε ράντζα και σε αναμονή για να έρθει κάποτε η σειρά τους να εξεταστούν ή να χειρουργηθούν.

«Μιλάμε για πλήρη εμπορευματοποίηση της υγείας και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία» υπογράμμισε η εκπρόσωπος των νοσοκομειακών γιατρών στο Ηράκλειο.

 

