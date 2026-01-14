ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Αλλαγές στις πληρωμές από αύριο, δείτε τι θα ισχύει για τις ημερήσιες συναλλαγές

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι χρήστες μπορούν από αύριο να αποστέλλουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ιδιώτες και σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Σε ισχύ τίθεται από τις 15 Ιανουαρίου 2026 ο διπλασιασμός των ημερήσιων ορίων συναλλαγών για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων (IRIS Person to Person – P2P) και τις πληρωμές ελευθέρων επαγγελματιών (IRIS Person to Professionals – P2Pro).

Συγκεκριμένα, οι χρήστες μπορούν πλέον:

  • Να αποστέλλουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ιδιώτες μέσω IRIS P2P (με μηνιαίο όριο 5.000 ευρώ).

  • Εως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις μέσω IRIS P2Pro.

Με βάση τα στοιχεία του 2025 που ανακοίνωσε η ΔΙΑΣ, οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS P2P κατέγραψαν άνοδο κατά 90% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 111,4 εκατ., ενώ οι χρήστες ανήλθαν σε 4,3 εκατ. Στο IRIS P2Pro έχουν εγγραφεί 583.445 επαγγελματίες και στο φυσικό κατάστημα το IRIS Commerce εξυπηρετεί 1,2 εκατ. POS και 70.000 e-shops.

Το 2025 επιβεβαίωσε τον καθοριστικό ρόλο των άμεσων πληρωμών –σε αυτές εντάσσεται και το προϊόν IRIS– οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 27% των μεταφορών πίστωσης. Πέρα από τη δυναμική των instant payments, το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ παρουσίασε το 2025 ευρεία και ισορροπημένη ανάπτυξη σε όλο το φάσμα των διατραπεζικών υπηρεσιών. Υπηρεσίες όπως οι RF/QR πληρωμές και οι πάγιες εντολές αντιπροσώπευσαν το 38,6% του συνόλου των συναλλαγών, ενισχύοντας τη σταθερότητα του οικοσυστήματος. Παράλληλα, οι διατραπεζικές συναλλαγές ΑΤΜ κατέγραψαν αύξηση 27,7% σε σχέση με το 2024, υπογραμμίζοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των υπηρεσιών πληρωμών.

Συνολικά κατά τη διάρκεια του 2025, μέσω του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ πραγματοποιήθηκαν 540,4 εκατ. συναλλαγές, αυξημένες κατά 15,7% σε ετήσια βάση, ενώ η συνολική αξία τους ανήλθε σε 544,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 36 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας. Από το σύνολο των συναλλαγών, 126,4 εκατ. συναλλαγές, αξίας 10,9 δισ., αφορούν τα προϊόντα της υπηρεσίας IRIS payments.

Η μέση ημερήσια δραστηριότητα ανήλθε σε 2,2 εκατ. συναλλαγές, αξίας 2,2 δισ., ενώ στις 24 Νοεμβρίου 2025 καταγράφηκε ημερήσιο ρεκόρ 6 εκατ. συναλλαγών, αξίας 3,5 δισ., επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της υποδομής της ΔΙΑΣ.

 

http://protothema.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Για Παρασκευή ή Δευτέρα πάει η συνάντηση...

0
Στην συνέλευση οι αγρότες είπαν «ναι» σε συνάντηση με...

Ρέθυμνο: Παραδόθηκε και η 2η δημοτική κατοικία...

0
Η εκπαιδευτικός από την Κομοτηνή, έχει ένα ανήλικο παιδί...

Για Παρασκευή ή Δευτέρα πάει η συνάντηση...

0
Στην συνέλευση οι αγρότες είπαν «ναι» σε συνάντηση με...

Ρέθυμνο: Παραδόθηκε και η 2η δημοτική κατοικία...

0
Η εκπαιδευτικός από την Κομοτηνή, έχει ένα ανήλικο παιδί...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πώς θα μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ στα ασφαλισμένα ακίνητα
Επόμενο άρθρο
Όταν ο γάμος μετατρέπεται σε ξένο έδαφος – Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τον άνθρωπο που κοιμάται πλάι σας κάθε βράδυ;
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Bild: Η Γερμανία θα στείλει στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι πρώτοι γερμανοί στρατιωτικοί ενδέχεται να φθάσουν στη Γροιλανδία...

Για Παρασκευή ή Δευτέρα πάει η συνάντηση Μητσοτάκη με τους «αγροτοπατέρες» των μπλόκων

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην συνέλευση οι αγρότες είπαν «ναι» σε συνάντηση με...

Ρέθυμνο: Παραδόθηκε και η 2η δημοτική κατοικία σε εκπαιδευτικό που θα υπηρετήσει σε σχολείο του Δήμου Αγ. Βασιλείου

ΠΚ team ΠΚ team -
Η εκπαιδευτικός από την Κομοτηνή, έχει ένα ανήλικο παιδί...

Όταν ο γάμος μετατρέπεται σε ξένο έδαφος – Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τον άνθρωπο που κοιμάται πλάι σας κάθε βράδυ;

ΠΚ team ΠΚ team -
Ένας ήρεμος γάμος, μια κανονικότητα που μοιάζει ακλόνητη και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST