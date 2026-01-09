ΚΡΗΤΗΠολιτικά ΚρήτηςΡΕΘΥΜΝΟ

Έρχονται στην Κρήτη ο Γέροντας Χαλκηδόνος και ο Αυστρίας για την εκλογή των δύο νέων Μητροπολιτών

Παπουτσάκης

Ημερομηνία:

Οι εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τις εκλογές

Ο Μητροπολίτης Γέροντας Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και ο Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος θα μεταβούν στην Κρήτη προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαδικασίες εκλογής των δύο νέων Μητροπολιτών στις χηρεύουσες Μητροπόλεις. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου (Χανιά) και τη Μητρόπολη Λάμπης και Σφακίων (Σπήλι).​

Το αίτημα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου

Η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με το οποίο ζητήθηκε η συμπλήρωση του απαιτούμενου από τον Νόμο και τους Ιερούς Κανόνες αριθμού μελών για τη διενέργεια των εκλογών.

Η σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνεδρίασε στις 9 Ιανουαρίου 2026 υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη, εξετάζοντας όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εγκρίθηκε το σχέδιο του «Κανονισμού απονομής εκκλησιαστικής δικαιοσύνης δι’ Αρχιερείς», που είχε καταρτιστεί από την αρμόδια επιτροπή.

Τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν

Ως γραμματέας των δύο Ιεραρχών ορίστηκε ο Πανοσιολογιώτατος Διάκονος κ. Οικουμένιος, Υπογραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Τελετουργικές διαδικασίες

Επιπλέον, κατά τη σύνοδο τελέστηκαν το Μικρόν Μήνυμα του Εψηφισμένου Επισκόπου Ελαίας κ. Βαρθολομαίου και τα Μεγάλα Μηνύματα αυτού και του Εψηφισμένου Σινώπης κ. Αμβροσίου, οι οποίοι έλαβαν τα συγχαρητήρια από τον Πατριάρχη, τους Αρχιερείς και τα μέλη της Πατριαρχικής Αυλής.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Εκτιμάται ότι οι σχετικές εξελίξεις για τις εκλογές των νέων Μητροπολιτών θα προχωρήσουν πριν από το τέλος του Ιανουαρίου.

Παπουτσάκης
Παπουτσάκης
