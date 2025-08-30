ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Πρόκειται για ένα τιμολόγιο που τοποθετείται κάπου μεταξύ «κίτρινων» και «μπλε» συνδυάζοντας χαρακτηριστικά και από τις δύο κατηγορίες.

Ευέλικτα τιμολόγια ρεύματος, τα οποία δεν συνδέονται με τις διακυμάνσεις των τιμών στην χονδρική αγορά, φέρνει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και τα χρωματίζει «κόκκινα».

Πρόκειται για ένα τιμολόγιο που τοποθετείται κάπου μεταξύ «κίτρινων» και «μπλε» συνδυάζοντας χαρακτηριστικά και από τις δύο κατηγορίες.

Δεν έχει άμεση σύνδεση με τις τιμές της χονδρικής αγοράς και η χρέωση προμήθειας περιλαμβάνει ένα εκ των προτέρων οριζόμενο στοιχείο ή «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο δύναται να μεταβάλλεται ανάλογα με την τελική κατανάλωση.

Για παράδειγμα, θα υπάρχει διαφορετική χρέωση για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες και άλλη για τις επόμενες 400.

Τα νέα προϊόντα θα προσφέρουν προκαθορισμένες τιμές ανά κλίμακα κατανάλωσης και ο καταναλωτής γνωρίζει εκ των προτέρων το εύρος της χρέωσης, χωρίς όμως να έχει μια σταθερή ενιαίας τιμής σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως συμβαίνει στα μπλε τιμολόγια.

Υπενθυμίζεται πως με το ισχύον πλαίσιο στην αγορά διατίθενται τρεις κατηγορίες τιμολογίων: τα μπλε (σταθερά), τα κυμαινόμενα (κίτρινα και πράσινα, ειδική κατηγορία με ανακοίνωση της τιμής εκ των προτέρων την 1η κάθε μήνα και τα δυναμικά (πορτοκαλί, για τους καταναλωτές με “έξυπνους” μετρητές).

Τα κύρια χαρακτηριστικά

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ευέλικτων τιμολογίων είναι:

Η ελάχιστη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας των Ευέλικτων Προϊόντων ορισμένου χρόνου είναι δώδεκα μήνες.

Επιτρέπεται η χρέωση ρήτρας πρόωρης αποχώρησης του πελάτη από τη Σύμβαση Προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή, η ρήτρα είναι αναλογική και μειώνεται αναλόγως του κόστους που δημιουργεί στον Προμηθευτή η πρόωρη αποχώρηση του πελάτη.
Στα Ευέλικτα τιμολόγια δύναται να προσφέρονται εκπτώσεις. Το ύψος της έκπτωσης, η συνθήκη ενεργοποίησής της και ο τρόπος υπολογισμού της αναγράφεται αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας. Στην περίπτωση παροχής έκπτωσης συνέπειας, αυτή αποδίδεται και στον τελικό λογαριασμό του πελάτη.

Το ευέλικτο στοιχείο του τιμολογίου δύναται να περιλαμβάνει και διαφοροποίηση της τιμής λόγω κατανάλωσης σε ώρες μη αιχμής (peak – off-peak).

Πώς θα λειτουργεί

Τα ευέλικτα «κόκκινα» τιμολόγια ενστερνίζονται τη λογική των συνδρομητικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, όπως στην περίπτωση ενός πακέτου κινητής τηλεφωνίας, ο καταναλωτής θα πληρώνει ένα πάγιο ποσό για ένα πακέτο κιλοβατωρών και αν το ξεπεράσει, θα πληρώνει το επιπλέον ποσό που αντιστιχεί στην επόμενη κλίμακα.

Σύμφωνα με τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ, τα ευέλικτα «κόκκινα» τιμολόγια μπορεί να περιλαμβάνουν:

(α) κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης, για παράδειγμα μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (ευρώ/ημέρα ή ευρώ/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (ευρώ/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας,

(β) μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (ευρώ/ημέρα ή ευρώ/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (ευρώ/kWh), ανά εξάμηνο της ετήσιας διάρκειας της Σύμβασης Προμήθειας,

(γ) μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (ευρώ/ημέρα ή ευρώ/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (ευρώ/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης και μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (ευρώ/ημέρα ή ευρώ/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (ευρώ/kWh) για την εκτός βαθμίδας κατανάλωσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας.

 

Πηγή: cnn.gr

