Πληθωρισμός στο ράφι – Νέα άνοδος των τιμών στα τρόφιμα

Μετρήσιμη και σημαντική είναι αύξηση του πληθωρισμού στα σουπερμάρκετ, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Τρόφιμα, όπως κρέατα, πουλερικά και ψάρια δίνουν τον τόνο των αυξήσεων.

Ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 1,59% σε ετήσια βάση σημείωσε τον Αύγουστο ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ, σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Η αύξηση αυτή είναι σημαντική, καθώς η πλειονότητα των καταναλωτών στην Ελλάδα επιλέγουν το οργανωμένο λιανεμπόριο για να κάνουν τα ψώνια τους.

Στο 1,27% οι πληθωριστικές τάσεις του 8μήνου

Η έρευνα αφορούσε τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο εμπόριο τροφίμων από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025, όπου διαπιστώνεται ότι το κόστος των τροφίμων δεν υποχωρεί. Και πως βασικά είδη διατροφής παραμένουν στην κορυφή των αυξήσεων που επιβαρύνουν το οικογενειακό πορτοφόλι. Και μάλιστα, την ώρα που ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο ήταν διπλάσιος (3,7%) σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (2%), σύμφωνα με τη Eurostat. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι στο πρώτο οκτάμηνο του 2025 καταγράφονται πληθωριστικές πιέσεις της τάξης του 1,27%.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο, η αύξηση του πληθωρισμού στα σουπερμάρκετ ήταν 0,18%.

Το ΙΕΛΚΑ αποδίδει αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις κυρίως στη διεθνή συγκυρία και στις αυξήσεις τιμών στις πρώτες ύλες, όπως ο καφές, το κακάο και το κρέας.

Ακριβό μου μοσχάρι…

Ακόμη και διψήφιες είναι οι αυξήσεις των τιμών σε πολλά βασικά είδη, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το τελευταίο 12μηνο.

Η μεγαλύτερη καταγράφεται τα φρέσκα κρέατα, 11,31%, ενώ ακολουθούν μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +9,02%, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +5,69%, είδη πρωινού & ροφήματα: +5,61%, και κατεψυγμένα: +5,29%.

Το ΙΕΛΚΑ εξηγεί ότι οι αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα συνδέονται τόσο με τις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι. Αιτία, η μείωση του ζωικού κεφαλαίου και οι ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια.

Στην Ελλάδα, το περισσότερο βόειο και χοιρινό κρέας που καταναλώνεται είναι εισαγωγής, ενώ συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η τάση των τιμών για το βόειο κρέας παραμένει αυξητική. Την εβδομάδα 18-25 Αυγούστου, η τιμή παραγωγού του Βόειου Κρέατος για νεαρό αρσενικό ζώο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά 34,1% σε σχέση με την ίδια εβδομάδα το 2024 και 21,58% σε σχέση με την αρχή του 2025. Και αυτό παρά τις ετήσιες συμφωνίες παραγωγών και εισαγωγέων.

Φθηνότερα απορρυπαντικά

Στην ίδια χρονική περίοδο παρατηρείται μείωση των τιμών απορρυπαντικών, ειδών προσωπικής φροντίδας, αλλά και τροφίμων παντοπωλείου. Στα τελευταία, θετική ήταν η επίδραση της μείωσης της τιμής του ελαιολάδου.

Έτσι, μεταξύ Αυγούστου 2024-Αυγούστου 2025, οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφονται στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού, με -6,26%. Ακολουθούν τα τρόφιμα παντοπωλείου: –5,83%, οι τροφές & είδη για κατοικίδια: -4,09%, τα είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη: -3,46%, και τα χαρτικά, καλλυντικά & είδη προσωπικής υγιεινής: -2,83%.

Σταθεροποίηση στα σχολικά

Σχετικά σταθερές παρουσιάζονται, εντός σουπερμάρκετ, οι τιμές των σχολικών ειδών. Διαπιστώνεται μια μικρή μείωση 0,70% μεσοσταθμικά στις σχετικές κατηγορίες (κυρίως στη γραφική ύλη) και μια μικρή αύξηση στις σχολικές τσάντες και κασετίνες.

Αποκλιμάκωση πληθωρισμού

Το ΙΕΛΚΑ εκτιμά ότι οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση το τελευταίο δεκαοχτάμηνο στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων. Αυτή οφείλεται βεβαίως στους μεγάλους όγκους προϊόντων που διακινούν, στις οικονομίες κλίμακας, στην οργανωσιακή-τεχνολογική ετοιμότητά τους, αλλά και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Σημαντική είναι η επίδραση των προσφορών και εκπτώσεων στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Και αυτό γιατί είναι περισσότερες σε αριθμό, σε ένταση και σε ποσοστιαία έκπτωση, κάτι που επηρεάζει τις τελικές τιμές των προϊόντων.