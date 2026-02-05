Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Εργασίες Συντήρησης στο Ταχυδιυλιστήριο Δραμίων την Παρασκευή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει τους πολίτες ότι, στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο Ταχυδιυλιστήριο Δραμίων, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή υδροδότησης από το εν λόγω σύστημα προς την πόλη του Ρεθύμνου.

Η διακοπή θα ξεκινήσει την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, από τις 08:00 το πρωί, και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει από 12 έως 15 ώρες, οπότε και αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος. Η υδροδότηση από τις πηγές Αργυρούπολης θα συνεχιστεί κανονικά.
Ο Οργανισμός ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για την προσωρινή αυτή αναστάτωση.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
