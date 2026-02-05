Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2025 από το Εμπορικό Επιμελητήριο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Ρέθυμνο αναδεικνύει τις δυναμικές του επιχειρήσεις

Για δεύτερη φορά το Επιμελητήριο Ρεθύμνης διοργανώνει Εκδήλωση Απονομής Επιχειρηματικών Βραβείων για το έτος 2025.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του προφίλ της Ρεθεμνιώτικης Επιχειρηματικότητας μέσα από την πολυσχιδή δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παραγωγή, τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα, το εμπόριο, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Κοινωνικών Εκδηλώσεων «Θυμέλη» την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30.

Τα βραβεία αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

Αξιοποίηση τοπικής αμπελουργικής παραγωγής με εξωστρέφεια
Αναπτυσσόμενη μεταποιητική επιχείρηση
Επωνυμία προϊόντων
Περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης
Ορθές πρακτικές στην παραγωγική διαδικασία

Κοινωνική υπευθυνότητα – προσφορά στην τοπική κοινωνία
Ανάδειξη τοπικής αμπελουργικής παράδοσης
Εξωστρέφεια – διεθνής παρουσία
Προσφορά στην τοπική οικονομία

Τεχνολογική ανάπτυξη
Πρότυπη διαχείριση τουρισμού
Ορθές πρακτικές αγροδιατροφικού τομέα
Πρότυπη τουριστική δραστηριότητα.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί κατά το πρωτόκολλο εκπρόσωποι των Αρχών, φορέων της Επιχειρηματικής και Επιστημονικής κοινότητας της χώρας, εκπρόσωποι τραπεζών και υπηρεσιών που στηρίζουν την Επιχειρηματική Κοινότητα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στη δημόσια διαβούλευση...

0
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση που έθεσε...

Ηράκλειο:To instacar παρουσιάζει στην Έκθεση 100% Hotel...

0
To instacar παρουσιάζει στην Έκθεση 100% Hotel Show, στο...

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στη δημόσια διαβούλευση...

0
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση που έθεσε...

Ηράκλειο:To instacar παρουσιάζει στην Έκθεση 100% Hotel...

0
To instacar παρουσιάζει στην Έκθεση 100% Hotel Show, στο...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εργασίες Συντήρησης στο Ταχυδιυλιστήριο Δραμίων την Παρασκευή
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Στα ΚΑΠΗ και στο ΚΗΦΗ ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST