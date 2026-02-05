Ρέθυμνο:Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2025 από το Εμπορικό Επιμελητήριο

Το Ρέθυμνο αναδεικνύει τις δυναμικές του επιχειρήσεις

Για δεύτερη φορά το Επιμελητήριο Ρεθύμνης διοργανώνει Εκδήλωση Απονομής Επιχειρηματικών Βραβείων για το έτος 2025.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του προφίλ της Ρεθεμνιώτικης Επιχειρηματικότητας μέσα από την πολυσχιδή δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παραγωγή, τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα, το εμπόριο, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Κοινωνικών Εκδηλώσεων «Θυμέλη» την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30.

Τα βραβεία αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

Αξιοποίηση τοπικής αμπελουργικής παραγωγής με εξωστρέφεια

Αναπτυσσόμενη μεταποιητική επιχείρηση

Επωνυμία προϊόντων

Περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης

Ορθές πρακτικές στην παραγωγική διαδικασία

Κοινωνική υπευθυνότητα – προσφορά στην τοπική κοινωνία

Ανάδειξη τοπικής αμπελουργικής παράδοσης

Εξωστρέφεια – διεθνής παρουσία

Προσφορά στην τοπική οικονομία

Τεχνολογική ανάπτυξη

Πρότυπη διαχείριση τουρισμού

Ορθές πρακτικές αγροδιατροφικού τομέα

Πρότυπη τουριστική δραστηριότητα.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί κατά το πρωτόκολλο εκπρόσωποι των Αρχών, φορέων της Επιχειρηματικής και Επιστημονικής κοινότητας της χώρας, εκπρόσωποι τραπεζών και υπηρεσιών που στηρίζουν την Επιχειρηματική Κοινότητα.