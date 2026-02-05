Αναζήτηση
Ηράκλειο:Στα ΚΑΠΗ και στο ΚΗΦΗ ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στα ΚΑΠΗ Γαζίου και Κρουσώνα, καθώς και στο ΚΗΦΗ, βρέθηκε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τα μέλη των δομών, ο Δήμαρχος ενημέρωσε για την έγκριση του προγράμματος «Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων», το οποίο θα υλοποιηθεί στον Δήμο Μαλεβιζίου και στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Παράλληλα, ο Μενέλαος Μποκέας έκανε γνωστό ότι ο Δήμος έχει καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ για την προμήθεια δύο λεωφορείων, τα οποία θα καλύψουν σημαντικές ανάγκες μετακίνησης των μελών των ΚΑΠΗ και του ΚΗΦΗ, διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους σε δράσεις και εκδηλώσεις.

Ο Δήμαρχος αντάλλαξε ευχές για τη νέα χρονιά με τα μέλη και συνεχάρη το προσωπικό των ΚΑΠΗ και του ΚΗΦΗ για το σημαντικό έργο που επιτελούν καθημερινά, στηρίζοντας έμπρακτα τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Ανάλογες εκδηλώσεις έγιναν επίσης στα ΚΑΠΗ Καλεσών και Τυλίσου.

Στις εκδηλώσεις, μαζί με τον Δήμαρχο, συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Μαρίνα Βογιατζή, Βαγγέλης Παρασύρης, Τάσος Λιαδάκης, Μανόλης Βίστης και Φάνης Κοκκινάκης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Γαζίου Νίκος Πατραμάνης και Κρουσώνα Ζαχαρένια Φασουλάκη, Τυλίσου Μανόλης Βασιλάκης και Καλεσών Κώστας Δερμιτζάκης καθώς και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι Πολιτισμού Χρύσα Λυρώνη και Τυλίσου Γρηγόρης Περυσινάκης.

Team Πολ. Κρήτης
