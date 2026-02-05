Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο Cretan Kings : “Το Ρέθυμνο θρηνεί και αποχαιρετά έναν διάλεκτο φίλο…”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μέρα πένθους σήμερα για το ελληνικό μπάσκετ που θρηνεί την απώλεια ενός ξεχωριστού ανθρώπου του αθλητισμού,
του Θανάση Σκουρτοπουλου που έφυγε τόσο πρόωρα.Μέρα βαθείας θλίψης και για την οικογένεια του
Ρέθυμνο Cretan Kings που αποχαιρετά ένα αγαπημένο φίλο, προπονητή και άνθρωπο.
Ο Θανάσης αγάπησε το Ρέθυμνο και αγαπήθηκε από όλους εμάς γιατί πάνω από όλα ήταν Κύριος με το Κ κεφάλαιο
!Μπασκετανθρωπος με βαθειά γνώση του αθλήματος, άνθρωπος με ήθος, αξιοπρέπεια και αισθήματα έβαλε
την σφραγίδα του στην ανάπτυξη του μπάσκετ στην πόλη μας.Θα τον θυμόμαστε πάντα με
αγάπη και ευγνωμοσύνη για όσα πρόσφερε.Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του για την μεγάλη απώλεια.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
