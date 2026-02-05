Δήμος Ρεθύμνης:Υποβολή πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης του πρώην Δημαρχείου Αρκαδίου

Ο Δήμος Ρεθύμνης υπέβαλε στις 30 Ιανουαρίου του 2026 το Τεχνικό Δελτίο για την ένταξη πρότασης που αφορά τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου (πρώην Δημαρχείο Αρκαδίου)» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κρήτης.

Το πρώην Δημαρχείο Αρκαδίου βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού του Άδελε σε οικόπεδο εμβαδού 8.071,16 τ.μ. και στεγάζει τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

Το κτήριο ανεγέρθηκε το 2005 και αποτελείται από ισόγειο και δύο υπόγεια συνολικού εμβαδού 3.307,12 τ.μ.

Το κτηριακό κέλυφος είναι ανεπαρκώς μονωμένο και το σύνολο των ανοιγμάτων (παράθυρα και πόρτες) αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο, χωρίς θερμοδιακοπή και με απλό διπλό υαλοπίνακα πάχους 4mm. Ως εκ τούτου όλο το κέλυφος παρουσιάζει πολύ υψηλούς συντελεστές θερμοπερατότητας και στα ανοίγματα εκδηλώνεται υψηλή διείσδυση αέρα λόγω κακής συναρμογής.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνέταξε σχετική μελέτη προϋπολογισμού 630.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) η οποία κατατέθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2026 για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, στο Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Δράση 2.1.1.3 – Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων δημόσιου τομέα».

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο ισόγειο εμβαδού 965,04 τ.μ. με χρήση γραφείων, καθώς τα υπόγεια χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι. Οι κύριες εργασίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη και οι οποίες θα συμβάλουν στη δραστική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας, για την δημιουργία των επιθυμητών συνθηκών εντός του κτιρίου είναι οι εξής:

 Εξωτερική θερμομόνωση σε όλες τις εξωτερικές αδιαφανείς επιφάνειες του κτηρίου, οι οποίες στο σύνολό τους είναι σήμερα μη μονωμένες.

 Αντικατάσταση παλαιών ανοιγμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου και διπλό ενεργειακό υαλοπίνακα.

 Αντικατάσταση όλου του εξοπλισμού (εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες) του συστήματος κλιματισμού του κτιρίου.

 Αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών με νέα, λαμπτήρων led, χαμηλής κατανάλωσης.

 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 27,5 kWp στο δώμα του κτιρίου