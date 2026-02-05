Ρέθυμνο:Επί τάπητος ο στρατηγικός σχεδιασμός της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ρεθύμνης

Με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το έτος 2026, πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα ουσιαστική συνεδρίαση της Επιτροπής και του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ρεθύμνης, με επίκεντρο τον στρατηγικό σχεδιασμό του προορισμού για τη νέα χρονιά.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν αναλυτικά τα συμπεράσματα της προηγούμενης σύσκεψης με στελέχη της Deloitte και του Δήμου Ρεθύμνης.

Υπενθυμίζεται ότι η Deloitte έχει επιλεγεί ως ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου των Μνημονίων Συνεργασίας Δήμων και θα αναλάβει τη συγγραφή του πλαισίου εφαρμογής του DMMO (Destination Management & Marketing Organisation), δηλαδή του ΟΔΠΠ (Οργανισμού Διαχείρισης & Προώθησης Προορισμού) για το Ρέθυμνο.

Ιδιαίτερη αξία είχε η παρουσίαση συμπυκνωμένων και στοχευμένων τουριστικών δεδομένων από τον Νίκο Μακρά, μέλος του Παγκρήτιου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων και από τα παλαιότερα και πιο ενεργά μέλη της Επιτροπής Τουρισμού, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία που αφορούσαν:

• τις αφίξεις ανά χώρα,

• τις βασικές αγορές και τους Τravel Αgents,

• τις τουριστικές εκθέσεις και τα B2B workshops ανά αγορά.

Τα δεδομένα αυτά αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων αναφορικά με τη στρατηγική συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και επαγγελματικές δράσεις.

Στο τέλος της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας, με το φλουρί —για δεύτερη συνεχή χρονιά— να πέφτει στη Δημοτική Σύμβουλο και Υπεύθυνη Κληροδοτημάτων του Δήμου Ρεθύμνης, Χαρά Λιανδρή, τακτικό μέλος του ΔΛΤΡ και της Τουριστικής Επιτροπής.

Παράλληλα, η Επιτροπή καλωσόρισε με ιδιαίτερη χαρά ένα νέο μέλος, τον Βασίλη Θεοδωράκη, Πρόεδρο του ΔΛΤΡ και Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Ρεθύμνης, μια ακόμη σημαντική αυθεντία στον τομέα του τουρισμού.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε επίσης το ζήτημα του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, για το οποίο οι θέσεις και απόψεις της Επιτροπής θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τον συντονισμό της Επιτροπής σε επιμέρους ομάδες εργασίας, οι οποίες θα προχωρήσουν στη σύνταξη εγγράφων και συγκεκριμένων προτάσεων για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης το 2026, με στόχο έναν σύγχρονο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό.

«Με σχέδιο, συνεργασία και τεκμηρίωση, το Ρέθυμνο συνεχίζει να επενδύει σοβαρά στο τουριστικό μέλλον του» τόνισε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης, Κωνσταντίνος Γασπαράκης.

Στην Συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης οι:

Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Αθηνά Τσικιντίκου, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου

Στέλλα Μαθιουδάκη, Υπεύθυνη Γραφείου τύπου της ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου ΑΕ

Αργύρης Σκορδίλης, Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Νομού Ρεθύμνης “ΑΡΚΑΔΙ”

Δημήτρης Μαγνήσαλης, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Νομού Ρεθύμνης “ΑΡΚΑΔΙ”

Χάρης Αυγουστάκης, Αντιπρόεδρος Σωματείου Εστίασης Ρεθύμνου

Θανάσης Σπυριάδης, Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κρήτης – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πόπη Κοτσίφη, Εκπρόσωπος του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής: Βαγγέλης Πετρουλάκης, Λένα Φλουρή, Κατερίνα Χριστοδουλάκη και Κώστας Αλούπης