Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Μία γυναίκα νεκρή και 3 τραυματίες – Πως έγινε το σφοδρό τροχαίο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα, φέρεται να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, περνώντας τα διαχωριστικά κολωνάκια

Μία ακόμη τραγωδία γράφτηκε στους δρόμους της Κρήτης το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02) όταν μία γυναίκα 60 χρονών ανασύρθηκε νεκρή από το όχημα της, μετά από σφοδρή σύγκρουση τριών αυτοκινήτων.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε περίπου στις 3.40 το μεσημέρι στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του κόμβου του Πλατανιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, το όχημα που οδηγούμε η 60χρονη, και το οποίο είχε κατεύθυνση προς Κίσσαμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, περνώντας μάλιστα τα διαχωριστικά κολωνάκια που έχουν τοποθετητεί στο δρόμο, και στη συνέχεια συγκρούστηκε με δύο Ι.Χ.

Αποτέλεσμα της σφοδρότατης σύγκρουσης ήταν η άτυχη Χανιώτισσα να εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό της και να ανασυρθεί δυστυχώς νεκρή από δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο ένας από τους τραυματίες επέβαινε στο αυτοκίνητο της 60χρονης ενώ οι άλλοι δύο στα έτερα οχήματα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.https://www.cretalive.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ρεθύμνης:Τα παιδιά των ΚΔΑΠ και οι...

0
Σ’ ένα διαγενεακό Κυνήγι Θησαυρού, ευφάνταστο, κεφάτο, δημιουργικό και...

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κοπή...

0
Η κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Αναπτυξιακής Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε χθες...

Δήμος Ρεθύμνης:Τα παιδιά των ΚΔΑΠ και οι...

0
Σ’ ένα διαγενεακό Κυνήγι Θησαυρού, ευφάνταστο, κεφάτο, δημιουργικό και...

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κοπή...

0
Η κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Αναπτυξιακής Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε χθες...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Επί τάπητος ο στρατηγικός σχεδιασμός της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ρεθύμνης
Επόμενο άρθρο
Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα έργα του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη Ηρακλείου»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST