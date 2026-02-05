Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα έργα του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη Ηρακλείου»

Επιβεβαιώνεται η πρόθεση να δοθεί εντολή ανάθεσης μελέτης στη βάση των απαιτήσεων των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου που έχουν γίνει δεκτές

Συνάντηση και για την προσφυγή παρόχου οπτικών ινών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενάντια στην Κανονιστική Πράξη του Δήμου Ηρακλείου

Με τον Υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα, τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνώπουλο συναντήθηκε από κοινού ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το πρωί της Πέμπτης 5/2 στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

Από τη συνάντηση επιβεβαιώνεται η πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου να δοθεί εντολή ανάθεσης μελέτης με συγκοινωνιακό, υδραυλικό, γεωτεχνικό και στατικό αντικείμενο στη βάση των απαιτήσεων των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου που έχουν γίνει δεκτές (όπως επίσης επιβεβαιώνεται) από την Κυβέρνηση ώστε να προκύψει το συμπληρωματικό έργο που θα επιτρέψει ο ΒΟΑΚ να διασχίζει χωρίς να διαιρεί το πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου, δηλαδή θα αλλάξει τα δεδομένα της κυκλοφορίας στο σύστημα πόλη-αυτοκινητόδρομος και στο σύστημα πόλη βορείως και νοτίως του ΒΟΑΚ. Ειδικότερες εξαγγελίες αναμένονται από το Υπουργείο Υποδομών μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Δήμος Ηρακλείου θα συναινέσει στην αναβολή της εκδίκασης της προσφυγής του στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που είχε προσδιοριστεί για τις 11/2/26. Για το θέμα αυτό, και τη γενικότερη νομική παρακολούθηση της υπόθεσης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου συναντήθηκε αμέσως μετά με τον νομικό παραστάτη του Δήμου Ντίνο Ρόβλια, από κοινού με τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη.

Στην ίδια συνάντηση έγινε επισκόπηση της προετοιμασίας για τη μάχη του Δήμου Ηρακλείου στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τον πάροχο οπτικών ινών που έχει προσφύγει ενάντια στην Κανονιστική Πράξη του Δήμου, την οποία, όπως επιβεβαίωσε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, η Δημοτική Αρχή θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα και θα υπερασπιστεί μέχρις εσχάτων για την προστασία του δημόσιου χώρου από την ασυδοσία οποιουδήποτε ειδικού εργολαβικού καθεστώτος.

Αργά το μεσημέρι, ο Δήμαρχος Ηρακλείου συναντήθηκε επίσης με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη.