Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

Η κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Αναπτυξιακής Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε χθες στις Αρχάνες παρουσία κλήρου, αιρετών, βουλευτών, συνεργατών, προσωπικού και στελεχών της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την αλλαγή σκυτάλης από τον απερχόμενο πετυχημένο διευθυντή της Γιώργο Μαυρογιάννη στον νέο και ταλαντούχο Βαγγέλη Κουτάντο.

Σε πανηγυρικό κλίμα ο απερχόμενος διευθυντής Γιώργος Μαυρογιάννης παρέδωσε τα ηνία στον νέο διευθυντή Βαγγέλη Κουτάντο, ο οποίος αναλαμβάνει να συνεχίσει το πετυχημένο έργο της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, ανεβάζοντας τον πήχη ακόμα ψηλότερα.

Ο απερχόμενος διευθυντής υπηρέτησε τον οργανισμό επί 28 συναπτά έτη, αφήνοντας τεράστιο και σημαντικό έργο, κατατάσσοντας την Αναπτυξιακή Ηρακλείου πρώτη στην Ελλάδα σε απορρόφηση και υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων. Έχει υλοποίηση συνολικά 235 έργα, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά.

Με την στήριξη και την ευχή όλων των φορέων, η νέα διοίκηση αναλαμβάνει τη συνέχιση της δυναμικής και αποδοτικής πορείας της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τί είπαν για την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων κ. Μανώλης Κοκοσάλης, ο απερχόμενος Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου κ. Γιώργος Μαυρογιάννης, ο νέος Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Κουτάντος και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης.