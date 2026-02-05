Δήμος Ρεθύμνης:Τα παιδιά των ΚΔΑΠ και οι ωφελούμενοι των ΚΑΠΗ σ΄ ένα Κυνήγι Θησαυρού με έπαθλο τη χαρά της συνεργασίας και της δημιουργικής συντροφικότητας

Σ’ ένα διαγενεακό Κυνήγι Θησαυρού, ευφάνταστο, κεφάτο, δημιουργικό και επίκαιρο, συνεργάστηκαν τα παιδιά των ΚΔΑΠ και τα Μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Ρεθύμνης, προσθέτοντας μια ένα διάσταση στο θεσμό της πόλης μας .

Ένα «Κυνήγι Θησαυρού», που άντλησε το περιεχόμενό του από την παράδοση της Κρήτης κι ειδικότερα τα έθιμα του γάμου κατά τις προηγούμενες δεκαετίες (΄50-΄60).

Το παιχνίδι οργανώθηκε από τα ΚΔΑΠ και τα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δ.Ρ. και πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου.

Τα παιδιά των ΚΔΑΠ του Δήμου με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους είχαν ενεργό ρόλο στο σύνολο της οργάνωσης του παιχνιδιού. Έφτιαξαν τους 22 γρίφους, έδωσαν ιδέες και δραματοποίησαν την εισαγωγή του κυνηγιού, την οποία παρουσίασαν στους ωφελούμενους / παίκτες από τα ΚΑΠΗ, οι οποίοι κλήθηκαν να λύσουν τους γρίφους για να βρεθεί η “χαμένη νύφη” /θησαυρός.

Οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν με όρεξη και ενθουσιασμό: Τα Μέλη των ΚΑΠΗ ανασύροντας μνήμες και βιώματα από το παρελθόν τους έλυναν τους γρίφους ενώ τα παιδιά έτρεχαν και μετέφεραν τους γρίφους από και προς το αρχηγείο.

Η εύρεση της «χαμένης νύφης», σηματοδότησε τη λήξη του παιχνιδιού και την έναρξη του γαμήλιου γλεντιού με απόδοση του θησαυρού στους νικητές, διανομή μπομπονιέρων και χορό.

Συγχαίροντας τους διοργανωτές και συμμετέχοντες για την εξαιρετική πρωτοβουλία η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, επισήμανε την ψυχοθεραπευτική, γνωστική και κοινωνική αξία του παιχνιδιού αλλά και τη λειτουργία του ως πεδίο υγιούς αλληλεπίδρασης των νέων με τους ηλικιωμένους, ως συνθήκη καλλιέργειας της αποδοχής του άλλου, της συνοχής και του αλληλοσεβασμού καθώς και μια αφορμή γνωριμίας με τις παραδοσιακές καταβολές και τα έθιμα του τόπου μας.