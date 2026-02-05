Νίκος Αντωνακάκης : Κοιλοπονούσε το βουνό και γέννησε έναν ποντικό

Η αποτίμηση των διαρροών για το Master Plan διαχείρισης υδάτων στην Κρήτη.

Μετά από δύο σχεδόν χρόνια αναμονής είδαν το φως της δημοσιότητας στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο», στο «in.gr» κλπ διαρροές της ολλανδικής εταιρείας HVA που είχε αναλάβει να εκπονήσει το Master Plan για τη διαχείριση των υδάτων της Κρήτης.

Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι, οι παραπάνω «διαρροές» δεν αποτελούν προφανώς την επίσημη και θεσμική ενημέρωση που περιμένουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βεβαίως τα σχόλια που ακολουθούν αφορούν αποκλειστικά και μόνο στις πληροφορίες που διέρρευσαν και μάλλον υποβαθμίζουν τη σοβαρή προσπάθεια της Κυβέρνησης σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα.

Πάντως, ο τρόπος με τον οποίο διέρρευσαν τα στοιχεία του παραπάνω Master Plan αλλά πολύ περισσότερο οι πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει, κομίζοντας «γλαύκα εις Αθήνας», δημιουργούν περισσότερα ερωτήματα από τις απαντήσεις που περιμέναμε.

Για παράδειγμα, προτείνεται ο Ο.Α.Κ. ως φορέας διαχείρισης των υδάτων και συνίσταται μάλιστα η συνεργασία του με τους Δήμους, την Περιφέρεια και τα Υπουργεία. Χρειάστηκαν, πράγματι, δύο σχεδόν χρόνια έρευνας για αυτό το συμπέρασμα;;

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διαρροές, το στρατηγικό σχέδιο προτείνει τοπικά προσαρμοσμένες λύσεις και παρεμβάσεις για εξασφάλιση νερού σε περιοχές όπως το Ηράκλειο, η Ιεράπετρα, η Μεσσαρά και το οροπέδιο Λασιθίου, χωρίς να τις κατονομάζει.

Ποια είναι αυτά τα μέτρα;

Επιφυλασσόμαστε, βεβαίως, για την επίσημη παρουσίαση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις ίδιες διαρροές προτείνονται μέτραόπως εντοπισμός και μείωση διαρροών, τομεοποίηση δικτύων, εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και αποκατάσταση παλαιών γερασμένων αγωγών, έργα μετριασμού πλημμυρικώνκινδύνων και σχεδιασμός Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρών, καταγράφοντας δομικές αδυναμίες όπως την εξάρτηση από ανοιχτά αρδευτικά κανάλια, υπεράντληση υπόγειων υδάτων και αναντιστοιχία μεταξύ των απαιτήσεων των καλλιεργειών σε νερό και της πραγματικής διαθεσιμότητας υδάτων. Μάλιστα, προτείνονται μόνο πιλοτικές εφαρμογές σε περιοχές υψηλής υδατικής πίεσης, όπως η Μεσαρά και η Ιεράπετρα και όχι ένας γενικός ενιαίος σχεδιασμός σε ολόκληρη την Κρήτη.

Αυτά δεν είναι προτάσεις. Είναι ευχολόγιο. Και μάλιστα κουτσουρεμένο. Ποιες είναι συγκεκριμένα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις;

Ομοίως αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων κατά την παρουσίαση του Master Plan από το αρμόδιο Υπουργείο.

Και εν κατακλείδι, το πόρισμα σύμφωνα με τις διαρροές καταλήγει με την αναφορά δύο υδραυλικών που ήδη γνωρίζαμε : το αρδευτικό δίκτυο του φράγματος Πλακιώτισσας και το Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας Λασιθίου.

Για να συνεννοούμαστε. Αυτό είναι το περίφημο Master Plan σύμφωνα με τις διαρροές, μετά από δύο σχεδόν χρόνια αναμονής;

Αν ναι, μας έρχεται μοιραία στο μυαλό η παροιμία : «Ώδινεν όρος και έτεκε μυν», δηλαδή «κοιλοπονούσε το βουνό και γέννησε ποντίκι».

Αλλά μας δημιουργείται ακόμη μία απορία. Η τελική.

Χρειάστηκαν πράγματι σχεδόν δύο χρόνια και ένα εκατομμύριο ευρώ αμοιβή για να μάθουν οι ολλανδοί μελετητές αυτά που ήδη ξέραμε στην Κρήτη πριν από την ανάθεση της μελέτης;

Προφανώς, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα έχει σίγουρα όλες τις απαντήσεις και τις περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.