Eurovision 2024: Μεγάλη νικήτρια η Ελβετία και το «Nemo», στην σκιά των αντιδράσεων για την Γάζα – Όλα όσα έγιναν

Το «Nemo» από την Ελβετία σάρωσε στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision – Η Ελλάδα και η Μαρίνα Σάττι με το «Ζάρι» κατέκτησε την 11η θέση.

Σε τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11/5) ο 68ος τελικός της Eurovision στο Malmö Arena, στη Σουηδία, με συνολικά 25 χώρες να συμμετέχουν στον μουσικό διαγωνισμό, μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας.

Εν τω μεταξύ, πολλοί ήταν οι καλλιτέχνες που αντέδρασαν με τη συμμετοχή του Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα, όπως και εκατοντάδες κόσμου που βρέθηκαν έξω από το κλειστό γήπεδο για να στείλουν τα δικά τους πολιτικά μηνύματα.

Αν και η Eurovision προωθεί το «no-politica» πρόσημο, έχει σαφώς επηρεαστεί από τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς επετράπη στην Eden Golan να διαγωνιστεί κανονικά.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του τελικού ξέσπασε σάλος με την Ισπανία να απειλεί με αποχώρηση την τελευταία στιγμή, την Ιρλανδία να χάνει την τελική πρόβα, η Γαλλία διέκοψε τη δική της για να στείλει μήνυμα σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ η Αλεσάντρα Μέλε αποφάσισε να μην παρουσιάσει τη βαθμολογία της Νορβηγίας.

Σημειώνεται ότι στην παρέλαση σημαιών δεν παρευρέθηκαν οι Ελλάδα, Ιρλανδία και Ελβετία. Η εκπρόσωπος της χώρας μας, Μαρίνα Σάττι, τραγούδησε το «Ζάρι» στην 12η θέση. Για την Κύπρο η Silia Kapsis ερμήνευσε το «Liar» στην 20η θέση.

Το «Nemo» από την Ελβετία με το τραγούδι «The Code» κατάφερε να νικήσει στην φετινή Eurovision, ενώ η Μαρίνα Σάττι – η φετινή εκπρόσωπος της Ελλάδας για τον διαγωνισμό- ερμήνευσε το «Ζάρι» και κατέκτησε την 11η θέση.

Δείτε πώς κατέγραψε τον 68ο τελικό της Eurovision το in

01.46 Το Nemo από την Ελβετία, ο μεγάλος νικητής της Eurovision

01.38 Η ψηφοφορία του κοινού έφερε τα «πάνω κάτω»

1η θέση για το Ισραήλ μέχρι στιγμής, 11η για την Ελλάδα

01.23 Η θέση της Ελλάδας μέχρι στιγμής

Σύμφωνα με την μέχρι τώρα βαθμολογία, η Ελλάδα βρίσκεται στην 15η θέση.

Αναμένεται να ψηφίσουν άλλες 9 χώρες.

01.19 Η Έλενα Παπαρίζου «μοιράζει» βαθμούς

Το 12άρι της Ελλάδας «goes to…Switzerland».

Το 10άρι της Ελλάδας πήγε στην Κύπρο και το 12άρι στην Ελβετία.

01:12 Σαρώνει η Ελβετία

Το Nemo βρίσκεται στην πρώτη θέση με 184 βαθμούς, ενώ η Γαλλία στη δεύτερη με 113 βαθμούς. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ιταλία με 102 βαθμούς.

Το πρώτο 12άρι της η Ελλάδα το πήρε από την Ελβετία.

01:03 Επτά βαθμοί στη Μαρίνα Σάττι από την Αλβανία

Οι πρώτοι βαθμοί για την Ελλάδα έρχονται από τη γείτονα Αλβανία

01:00 Στην Ελβετία τα πρώτα 12άρια

Πέντε 12άρια έχει πάρει η Ελβετία. Ουκρανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Αλβανία έχουν ψηφίσει, μεταξύ άλλων, το Nemo και «The Code».

Επίσης, δύο 12άρια -ένα από την Κροατία και ένα από Ηνωμένο Βασίλειο- έχει πάρει η Πορτογαλία.

00:51 Μόλις έκλεισε η ψηφοφορία για το κοινό και ξεκινά η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

00:41 Στη σκηνή της Eurovision η Loreen

Η περσινή νικήτρια του διαγωνισμού σε μία guest εμφάνιση. Δεμένη σε ένα σκαμπό ερμηνεύει το περσινό νικητήριο τραγούδι της «Tattoo» και συνεχίζει με το νέο τη single «Forever».

Νωρίτερα, η Loreen είπε στους παραγωγούς ότι θα σπάσει το πρωτόκολλο και δεν θα παραδώσει το τρόπαιο στην Eden Golan αν νικήσει.

00:33 Αφιέρωμα της Eurovision στους ABBA

Καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που οι ABBA κέρδισαν τον διαγωνισμό με το «Waterloo», μετά τη λήξη του διαγωνιστικού μέρους, οι Charlotte Perrelli, Carola και Conchita Wurst εμφανίστηκαν στη σκηνή της αρένας του Μάλμε για να αποδώσουν φόρο τιμής στο θρυλικό συγκρότημα από τη Σουηδία.

00:25 Ολοκληρώθηκαν και οι 25 εμφανίσεις

Οι καλλιτέχνες και των 25 χωρών έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και τώρα ζητούν την ψήφο του κοινού.

Όπως κάθε χρόνο, το τελικό αποτέλεσμα καθορίζεται από την ψηφοφορία των τηλεθεατών σε συνδυασμό με τις βαθμολογίες των κριτικών επιτροπών. Αξίζει να σημειωθεί ότι δικαίωμα ψήφου έχουν και οι 37 χώρες που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, ακόμα δηλαδή και αυτές που αποκλείστηκαν από τους δύο ημιτελικούς.

Οι κριτικές επιτροπές έχουν ήδη ψηφίσει από τη χθεσινή γενική πρόβα, ενώ η ψηφοφορία του κοινού άρχισε λίγο πριν από την παρουσίαση του πρώτου τραγουδιού και συνεχίζεται για λίγη ώρα ακόμα.

Στην Ελλάδα το κοινό μπορεί να ψηφίζει στο τηλ. 90190140 ή με sms στο 54222 και στη συνέχεια βάζοντας τον κωδικό εμφάνισης της κάθε χώρας. Δεν μπορεί όμως να ψηφίσει την ελληνική συμμετοχή από την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται η σειρά εμφάνισης των χωρών:

Σουηδία / Marcus & Martinus – Unforgettable

Ουκρανία / a. alyona & J. Heil – Teresa & Maria

Γερμανία / Isaak – Always on the Run

Λουξεμβούργο / Tali – Fighter

Ολλανδία / Joost Klein – Europapa (ακυρώθηκε και δεν θα εμφανιστεί)

Ισραήλ / Eden Golan – Hurricane

Λιθουανία / Silvester Belt – Luktelk

Ισπανία / Nebulossa – Zorra

Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Ιρλανδία / Bambie Thug – Doomsday Blue

Λετονία / Dons – Hollow

Ελλάδα / Marina Satti – ZARI

Ηνωμένο Βασίλειο / Olly Alexander – Dizzy

Νορβηγία / Gåte – Ulveham

Ιταλία / Angelina Mango – La noia

Σερβία / Teya Dora – Ramonda

Φινλανδία / Windows95man – No Rules!

Πορτογαλία / Iolanda – Grito

Αρμενία / LADANIVA – Jako

Κύπρος / Silia Kapsis – Liar

Ελβετία / Nemo – The Code

Σλοβενία / Raiven – Veronika

Κροατία / Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

Γεωργία / Nutsa Buzaladze – Firefighter

Γαλλία / Slimane – Mon amour

Αυστρία / Kaleen – We Will Rave

00:20 Τελευταία διαγωνίζεται η Αυστρία

Την αυλαία στο διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς κλείνει η Kaleen, η οποία τραγουδά για την Αυστρία «We Will Rave».

00:10 Στην 25η θέση η Γαλλία

Ο Slimane ερμηνεύει την μπαλάντα «Mon Amour» και καθηλώνει το κοινό, ειδικά τη στιγμή που απομακρύνεται από το μικρόφωνο και ξεδιπλώνει όλο το εύρος της φωνής και εκφραστικότητάς του.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν σκέφτεται τη Eurovision ως διαγωνισμό, αλλά ως έναν τρόπο: «να μοιράζομαι τη μουσική, να μοιράζομαι την τέχνη μου, να συναντώ ανθρώπους και, πολύ σημαντικό, να εκπροσωπώ τη χώρα μου».

Το «Mon amour» είναι ένα ερωτικό τραγούδι ή μάλλον καλύτερα είναι ένα ερωτικό γράμμα. «Νομίζω ότι χρειαζόμαστε την αγάπη περισσότερο από ποτέ. Κατά κάποιο τρόπο είναι ένα ερωτικό γράμμα που ήθελα να στείλω σε όλες τις ευρωπαϊκές καρδιές», έχει τονίσει.

00:04 Σλοβενία, Κροατία, Γεωργία για τη συνέχεια

Η Σλοβένα Raiven ερμηνεύει το «Veronika», ένα τραγούδι που βασίζεται στην ιστορία της Veronika of Desenice, μιας γυναίκας που παντρεύτηκε τη βασιλική οικογένεια της Σλοβενίας του 15ου αιώνα.

Αποτροπιασμένος που ο γιος του παντρεύτηκε μια κοινή θνητή, ο κόμης Herman II του Celje κατηγόρησε τη Veronika ότι έκανε μάγια και διέταξε δίκη μαγισσών. Η ίδια μπορεί να κρίθηκε αθώα, ωστόσο πνίγηκε και οι φωνές της ακούγονται ακόμη και σήμερα, σύμφωνα με τον θρύλο.

O Baby Lasagna στην 23η θέση τα έσπασε με το «Rim Tim Tagi Dim». Ο Κροάτης, που είναι ένα από τα φαβορί, αποθεώνεται από την αρχή της εμφάνισής του με το κοινό να φωνάζει το όνομά του και να τραγουδά μαζί του το ρεφρέν του κομματιού.

Για τη Γεωργία η Nutsa Buzaladze ερμηνεύει το «Firefighter».

23:50 Στη σκηνή ένα από τα φαβορί, το Nemo

Στην 21η θέση εμφανίζεται ένα από τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού. Ο λόγος για το Nemo και τολ τραγούδι «The Code», που περιγράφει το ταξίδι του Ελβετού σταρ προς την αποδοχή της μη δυαδικής του ταυτότητας.

23:48 Σειρά της Κύπρου με τη Silia Kapsis και το «Liar»

Η 17χρονη τα δίνει όλα επί σκηνής και ξεσηκώνει το κοινό. Τόσο το τραγούδι, που υπογράφουν οι Δημήτρης Κοντόπουλος και Elke Tiel, όσο και η χορογραφία εντυπωσιάζουν, με τη Silia Kapsis να καταχειροκροτείται.

23:44 Πότε και πώς μπορούμε να ψηφίσουμε στον τελικό της Eurovision

Ο φετινός διαγωνισμός έχει μια ιδιαιτερότητα και σχετικά με τη ψηφοφορία, καθώς για πρώτη φορά το κοινό μπορεί να ψηφίσει το αγαπημένο του τραγούδι από την αρχή της βραδιάς και καθ’ όλη τη διάρκεια του σόου.

Το τηλεοπτικό κοινό έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων ή μέσω της εφαρμογής της Eurovision (Eurovision app), ωστόσο όπως είναι γνωστό οι κάτοικοι της κάθε χώρας δεν μπορούν να ψηφίσουν τη δική τους εκπρόσωπο.

Έτσι, λοιπόν, οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να στηρίξουν με την ψήφο τους την ελληνική συμμετοχή, πληκτρολογώντας τον κωδικό #12 και δίνονταν τη θετική τους ψήφο στη Μαρίνα Σάττι.

23:39 Αίσθηση προκαλεί η συμμετοχή της Φινλανδίας

Στη 17η θέση εμφανίστηκε το Windows95man. Εκπροσωπώντας τη Φινλανδία, ο γνωστός και ως καλλιτέχνης performance Teemu Keisteri ερμηνεύει το «No Rules» και τραβά πάνω του όλα τα βλέμματα, καθώς φορά ένα μπλουζάκι, ένα καπέλο, ενώ είναι γυμνός -φαινομενικά- από τη μέση και κάτω.

Έχει προηγηθεί η Teya Dora με το «Ramonda» για τη Σερβία και ακολουθούν οι Πορτογαλία (Iolanda και «Grito») και Αρμενία (LADANIVA και «Jako»).

23:30 Διαδηλωτές συγκρούονται με την αστυνομία έξω από την αρένα της Eurovision και φωνάζουν «ντροπή σας»

Ενώ ο διαγωνισμός τραγουδιού βρίσκεται σε εξέλιξη χιλιάδες διαδηλωτές βρίσκονται έξω από το Malmö Arena και φωνάζουν «ελεύθερη Παλαιστίνη» και «ντροπή σας», ενώ δε λείπουν και οι συγκρούσεις με την αστυνομία και η χρήση δακρυγόνων.

«Έριξαν δακρυγόνα στο πρόσωπό μου, με έσπρωξαν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σάρα Μπο, 26 ετών, δείχνοντας τα κατακόκκινα μάτια της.

Μάλιστα, αρκετοί που ζητούν μποϊκοτάζ της Eurovision λόγω της συμμετοχής της ισραηλινής Eden Golan, απομακρύνθηκαν από αστυνομικούς.

Μεταξύ αυτών και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Greta Thunberg, η οποία φωτογραφήθηκε κατά τη σύλληψή της.

Η Greta Thunberg κατά τη σύλληψή της

23:25 Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία και Ιταλία για τη συνέχεια

Μετά τη Μαρίνα Σάττι εμφανίστηκαν επί σκηνής κατά σειρά το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία και η Ιταλία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εκπροσώπησε ο Olly Alexander με το «Dizzy», το οποίο οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν στην 8η θέση. «Ulveham» τραγούδησε το νορβηγικό συγκρότημα Gåte και για την Ιταλία η Angelina Mango το «La noia».

23:04 Έφτασε η σειρά της Ελλάδας

Η Μαρίνα Σάττι τραγουδάει το «Ζάρι» και ξεσηκώνει τα πλήθη στο Malmö Arena.

Με το που ανέβηκε στην σκηνή ακούγονταν από παντού επευφημίες, με τους Έλληνες στο κοινό να κυματίζουν περήφανα την ελληνική σημαία και να γίνονται ένα με τον ρυθμό του τραγουδιού.

Στο σημείο μάλιστα όπου αρχίζει να ραπάρει, το κοινό δεν σταματά να χορεύει, να τραγουδά και να την αποθεώνει.

Η Μαρίνα Σάττι κλείνει την περφόρμανς της, με ένα πλατύ χαμόγελο στην κάμερα και εισπράττει το πιο θερμό χειροκρότημα.

22:59 Σειρά της Ισπανίας με το ντούο Nebulossa και το τραγούδι «Zorra»

Μετά την Ισπανία εμφανίστηκαν επί σκηνής η Εσθονία και η Ιρλανδία. Το Bambie Thug τραγούδησε το «Doomsday Blue», «μια ωδή στην queer κοινότητα» που έχει διχάσει τους eurofans.

Η εμφάνιση της Ιρλανδίας είναι η πιο διαφορετική έως τώρα. Το Bambie Thug βρίσκεται μέσα σε έναν κύκλο από κεριά, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα, με φούστα tutu και κέρατα στους ώμους. Πατά πάνω σε μια Πεντάλφα, κάνοντας ξόρκια , ενώ στο φόντο γράφει «Crown the witch».

Στο τέλος της εμφάνισής του, το Bambie Thug της Ιρλανδίας κοίταξε την κάμερα και φώναξε «η αγάπη θα νικάει πάντα το μίσος».

Στην 11η θέση εμφανίστηκε ο Dons με το «Hollow» για τη Λετονία.

22:45 Αποδοκιμασίες κατά του Ισραήλ

Στην έκτη θέση εμφανίστηκε η Ισραηλινή Eden Golan με το «Hurricane» με τον κόσμο να την αποδοκιμάζει και να την γιουχαρίζει.

Υπενθυμίζεται ότι στην 5η θέση θα τραγουδούσε η Ολλανδία, η οποία νωρίτερα αποβλήθηκε από τον διαγωνισμό.

Στην έβδομη θέση τραγούδησε για την Λιθουανία ο Silvester Belt «Luktelk».

22:35 Σειρά του Λουξεμβούργου

Η Tali με το τραγούδι «Fighter» εκπροσωπεί στον φετινό διαγωνισμό το Λουξεμβούργο, το οποίο δεν έχει συμμετάσχει στη Eurovision από το 1993, δηλαδή εδώ και 31 χρόνια.

22:30 Σειρά έχει η Γερμανία

Στην τρίτη θέση ο Isaak τραγουδά «Always on the Run» εκπροσωπώντας τη Γερμανία.

22:25 Δεύτερη εμφανίζεται η Ουκρανία

Οι alyona alyona και Jerry Heil ερμηνεύουν το «Teresa & Maria». Το κομμάτι μιλά για την ελπίδα, χρησιμοποιώντας τις φιγούρες της Ρωμαιοκαθολικής Αγίας Μητέρας Τερέζας και της Παναγίας, ως σύμβολα της ειρήνης και του καλού. «Η Μητέρα Τερέζα και η Παναγία είμαι μαζί μας», αναφέρεται μεταξύ άλλων στους στίχους.

22:16 Ο διαγωνισμός ξεκινά με τη Σουηδία να εμφανίζεται πρώτη

Η χώρα που φιλοξενεί τον διαγωνισμό τραγουδά πρώτοι, με τους Marcus και Martinus Gunnarsen να ερμηνεύουν το «Unforgettable» και να ξεσηκώνουν την αρένα.

22:10 Η παρέλαση των καλλιτεχνών με τις σημαίες

Ως είθισται στη Eurovision, όλοι οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στον τελικό ανεβαίνουν στη σκηνή για να παρελάσουν με τη σημαία της χώρας τους.

Απόψε, το Bambie Thug βγήκε τυλιγμένο με την ιρλανδική σημαία και κρατώντας ένα πανό που έγραφε «crown the witch», ενώ αποδοκιμασίες ακούστηκαν όταν η Eden Golan βγήκε στη σκηνή κρατώντας τη σημαία του Ισραήλ.

22:05 Η πριγκίπισσα Βικτόρια της Σουηδίας και διάδοχος του θρόνου, με ένα σύντομο προηχογραφημένο βίντεο ευχήθηκε σε όλους τους διαγωνιζόμενους «καλή τύχη».

22:02 Ο Μπιόρν Σκιφς άνοιξε τον μεγάλο τελικό

Ο τραγουδιστής Μπιόρν Σκιφς άνοιξε τον μεγάλο τελικό. Το 1978 και το 1981 εκπροσώπησε τη Σουηδία με το «Det blir alltid värre framåt natten» και το «Fångad i en dröm» αντίστοιχα.

22:00 Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός

Ακριβώς στις 22:00 ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας. Συμμετέχουν συνολικά 25 χώρες και όχι 26, αφού η Ολλανδία αποκλείστηκε πριν μερικές ώρες.

Οι 19 χώρες έχουν προκριθεί από τους ημιτελικούς, η Σουηδία έχει αυτόματη είσοδο στον τελικό, όπως και οι «Big Five» (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία).

21:50 Οι χώρες που «απειλούν» τη Μαρίνα Σάττι

Το μεγάλο φαβορί σύμφωνα με τα προγνωστικά δεν είναι άλλο από τον Baby Lasagna που εκπροσωπεί την Κροατία με το τραγούδι «Rim Tim Tagi Dim», ένα electro-glam-metal κομμάτι σε ένα εκρηκτικό stage show.

Άλλες χώρες που έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις είναι το Ισραήλ, η Ελβετία με το «Code», στο οποίο ο τραγουδιστής Nemo, ένα non-binary άτομο, περιγράφει το ταξίδι της ταυτότητας του φύλου του, η Ιταλία με το «La Noia» της Angelina Mango και το «Doomsday Blue» της Bambie Thug που εκπροσωπεί την Ιρλανδία.

21:46 Η Ισραηλινή Eden Golan δηλώνει περήφανη για την πατρίδα της

Η Eden Golan εν μέσω διαμαρτυριών για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό, ευχαριστεί τους υποστηρικτές της με μια ανάρτηση στο Instagram ενόψει της αποψινής της εμφάνισης στον τελικό.

«Eίμαι περήφανη για το τραγούδι μας και τη σκληρή δουλειά που έχουμε βάλει σε αυτό. Περήφανη για τη χώρα μου και τους ανθρώπους μου», γράφει.

«Αισθάνομαι την αγάπη και την υποστήριξή σας, από χιλιόμετρα μακριά, τίποτα ή κανείς δεν μπορεί να με διαλύσει», συνεχίζει η τραγουδίστρια στην δημοσίευση της.

Τα σχόλια είναι ανάμεικτα, καθώς διάφοροι φαν της από την πατρίδα της, την υποστηρίζουν ενώ κάποιοι την αποδοκίμασαν.

«Περήφανη για την πατρίδα σου; Ντροπή σου» της έγραψε ένας χρήστης, με το σχόλιο να συγκεντρώνει δεκάδες like.

21:38 Ο Ολλανδός σχολιαστής ξέσπασε on air για τον αποκλεισμό της χώρα του

Ο Joost Klein αποβλήθηκε από τη Eurovision κι o Ολλανδός Cornald Maas ξέσπασε on air για τον αποκλεισμό της χώρα του από τον μουσικό διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, τηλεοπτικός παρουσιαστής και συγγραφέας ο οποίος είχε αναλάβει τον σχολιασμό του διαγωνισμού για λογαριασμό της Ολλανδίας, είπε τη φράση «γαμώ την EBU» κατά τη διάρκεια δηλώσεών του σε δημοσιογράφους.

21:30 Ακυρώθηκαν τα θρυλικά πάρτι της Αγγλίας για την προβολή της Eurovision λόγω Ισραήλ

Η Eurovision είναι μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της χρονιάς για πολλούς LGBTQ+ χώρους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το μουσικό γεγονός προσέφερε την ευκαιρία για ένα κεφάτο πάρτι.

Οι εορτασμοί φέτος όμως, δεν θα κατακλύσουν τη χώρα, αφού ακυρώθηκαν αρκετές high – profile εκδηλώσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Τα πάρτι προβολής στο Λονδίνο και το Μπράιτον ματαιώθηκαν, ενώ οι ακτιβιστές στο Μπρίστολ ζήτησαν να γίνουν παρεμβάσεις σε χώρους που συνεχίζουν τις εκδηλώσεις της Eurovision.

21:17 Αποκλείστηκε ο Joost Klein – Η Ολλανδική ανακοίνωση

Ο Ολλανδός καλλιτέχνης αποβλήθηκε από τη Eurovision, μετά από καταγγελία που έγινε από γυναίκα μέλος συνεργείου παραγωγής, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), η οποία διοργανώνει τη διοργάνωση.

O ολλανδικός ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός φορέας AVROTROS εξέδωσε ανακοίνωση για να φωτίσει περαιτέρω τι συνέβη με τον εκπρόσωπο της χώρας.

Σε αυτήν, αναφέρεται ότι προηγήθηκε ένα έντονο περιστατικό με πρόσωπο της παραγωγής, χωρίς ωστόσο να υπάρχει έμπρακτη βία. Όπως τονίζεται στο κείμενο που δημοσιεύθηκε, ο Joost Klein ζήτησε επανειλημμένα να μην τον βιντεοσκοπούν κατά τη διάρκεια των προβών κάτι που δεν έγινε σεβαστό.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκνευριστεί και να κινηθεί απειλητικά προς την γυναίκα της παραγωγής που κρατούσε την κάμερα, χωρίς όμως να την ακουμπήσει. Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση καταδικάζει κάθε μορφή βίας, ωστόσο δεν θεωρεί ότι ο αποκλεισμός ήταν δίκαιη πράξη.

21:15 Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του 68ου τελικού της Eurovision στη Σουηδία

Όλα είναι έτοιμα στο Malmö Arena για τον μεγάλο τελικό, με την ανυπομονησία να χτυπάει «κόκκινο».

Ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής της βραδιάς;