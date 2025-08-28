ΕΞΑ: Μειώθηκαν οι πληρότητες τον Ιούλιο – Στα ίδια επίπεδα το επτάμηνο

Μέτρα για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος ζητά η ΕΞΑ

Δυσαρέσκεια εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής-Αργοσαρωνικού για τα στοιχεία σχετικά με τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία τον Ιούλιο. Οπως επισημαίνει, η απόδοση του Ιουλίου 2025 δεν ήταν αυτή που θα επιθυμούσαν τα ξενοδοχεία της Αθήνας.

Αν και το 7μηνο του 2025 έκλεισε στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο 7μηνο του 2024, προβληματίζει το γεγονός ότι κατά τον μήνα Ιούλιο και στην καρδιά του καλοκαιριού, σημειώθηκε πτώση της μέσης πληρότητας και του εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (Rev Par) στα ξενοδοχεία, η δε μέση τιμή δωματίου (ADR) κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα.

«Κατά κάποιο τρόπο, δυστυχώς, μας είχε προετοιμάσει σχετικά η επικρατούσα ατμόσφαιρα σε επιδόσεις, του φετινού Ιουνίου», επισημαίνει η ΕΞΑ.

Μέση πληρότητα

Ο Ιούλιος 2025 κατέγραψε 83,3% μέση πληρότητα, έναντι 86,4% του περσυνού Ιουλίου, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 3,6%, σε συνέχεια ενός Ιουνίου που επίσης παρουσίασε πτώση της μέσης πληρότητας κατά 2%. Αξίζει να σημειωθεί πως η αντίστοιχη αρνητική μεταβολή μέσης πληρότητας Ιουλίου 2025 έναντι του Ιουλίου 2023 φτάνει το 5,7%.

Μέση τιμή

Η Μέση Τιμή Δωματίου (ADR), τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στα 207,85 ευρώ, έναντι 205,54 ευρώ του περσινού Ιουλίου, δηλαδή παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της τάξης του 1,1%.

Το RevPar Ιουλίου 2025 διαμορφώθηκε στα 173,19 ευρώ, έναντι 177,64 ευρώ του περσινού Ιουλίου, δηλαδή μειώθηκε κατά 2,5%.

Το επτάμηνο

Η κίνηση και απόδοση των αθηναϊκών ξενοδοχείων σε επίπεδο επταμήνου, κλείνει στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο κάτι που αποδίδεται κυρίως στην καλύτερη απόδοση των ξενοδοχείων κατά το Α΄ τρίμηνο του έτους: Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αθήνας κατά το επτάμηνο 2025 (75,8%) σημείωσε αύξηση της τάξης του 0,4%, η μέση τιμή δωματίου (ADR) διαμορφώθηκε στα 176,18 ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 1,6% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ το μέσο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (Rev Par) έφτασε στα 133,49 ευρώ (αύξηση κατά 2% έναντι του περσινού επταμήνου).

Ιδιαίτερα πιεσμένα εμφανίζονται τα ξενοδοχεία 3* όπου οι δείκτες πληρότητας ακολουθούν πτωτική πορεία από τον μήνα Μάρτιο.

Καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τους ανταγωνιστές

Συγκριτικά με τις πόλεις – ανταγωνιστές της Αθήνας, σε επίπεδο επταμήνου οι επιδόσεις της Αθήνας σε πληρότητα, μέση τιμή δωματίου και έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο εξακολουθούν να είναι καλύτερες από αυτές της Κωνσταντινούπολης, αλλά απέχουν απ’ αυτές της Βαρκελώνης, της Μαδρίτης και της Ρώμης.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην μέση τιμή δωματίου (ADR), παρατηρείται αύξηση κατά 1,6% για την Αθήνα, κατά 3% για την Ρώμη, κατά 4,9% για την Μαδρίτη και κατά 2,4% για τη Βαρκελώνη, ενώ στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκε μείωση κατά 1,9%.

Αντίστοιχα, στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) κατά το επτάμηνο, παρατηρήθηκε μείωση για την Αθήνα κατά 2%, ενώ για την Μαδρίτη αύξηση κατά 4,8%, για την Βαρκελώνη αύξηση κατά 1,3%, για την Ρώμη αύξηση κατά 2% ενώ στην Κωνσταντινούπολη καταγράφηκε μείωση κατά 3% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Λήψη μέτρων

Οπως επισημαίνει η Ενωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής – Αργοσαρωνικού, τα στοιχεία αποτυπώνουν και επιβεβαιώνουν την αίσθηση που οι περισσότεροι -άνθρωποι του Τουρισμού αλλά και πολίτες – έχουν για μια «επικίνδυνη στασιμότητα» στις τουριστικές επιδόσεις της Αθήνας και της χώρας γενικότερα.

Η Ενωση καλεί την κυβέρνηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να λάβουν υπόψη τους τα «μηνύματα» των επαγγελματιών του κλάδου και να προσανατολιστούν εγκαίρως προς μέτρα, στρατηγικές, αποφάσεις, δράσεις και στόχους που θα ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος, θα βελτιώσουν τις δημόσιες υποδομές, θα αναβαθμίσουν την τουριστική εμπειρία και πρόταση για το 2026 και θα ενισχύσουν τη σχέση μας με τις παραδοσιακές αγορές αλλά και με νέες, καθώς ήδη υπάρχουν σημάδια ενδιαφέροντος για την Αθήνα – με τις νέες πτήσεις που ανακοινώθηκαν.

Στη ΔΕΘ

Η ΕΞΑ υπογραμμίζει ότι οι ξενοδόχοι αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις φετινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, «ελπίζοντας πως δε θα επαναληφθούν για την ξενοδοχία “δυσάρεστες εκπλήξεις” ανάλογες με αυτές του 2024 (θέματα που αφορούν αύξηση στο τέλος ανθεκτικότητας, αύξηση στο τέλος παρεπιδημούντων κ.ά.). Αντιθέτως, αναμένουμε ανακοινώσεις που θα δώσουν ώθηση, θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα και θα συμβάλουν στην επανατοποθέτηση του ελληνικού τουρισμού – ενός τομέα που, ως γνωστόν, οφείλει να πρωτοπορεί, ανανεώνοντας διαρκώς την πρότασή του προς τις διεθνείς αγορές».