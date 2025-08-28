«Σπίτι μου 2»: Πράσινο φως σε στεγαστικά δάνεια ύψους 1,145 δισ. ευρώ

Οι περιφέρειες με τις περισσότερες εγκρίσεις δανείων – 1,145 δισ. ευρώ έχουν δοθεί σε 9.540 δικαιούχους.
Πράσινο φως σε στεγαστικά δάνεια ύψους 1,145 δισ. ευρώ έχει δώσει μέχρι σήμερα το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», ανοίγοντας τον δρόμο σε 9.540 νέους δικαιούχους να αποκτήσουν τη δική τους στέγη.
Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα στεγαστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, που ήδη έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην αγορά ακινήτων, διοχετεύοντας σημαντική ρευστότητα και προσφέροντας κοινωνική στήριξη σε χιλιάδες νοικοκυριά.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, εκτιμά ότι το πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, αν και οι πόροι είναι διαθέσιμοι μέχρι το 2026.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsit.gr, η Αττική συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος, καθώς το 38% των εγκρίσεων, δηλαδή 3.664 δάνεια, κατευθύνθηκαν σε δικαιούχους της πρωτεύουσας.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία με 2.265 εγκρίσεις, γεγονός που αποτυπώνει και το υψηλό ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 707 εγκρίσεις, η Θεσσαλία με 678, η Δυτική Ελλάδα με 535 και η Ήπειρος με 348. Στις υπόλοιπες περιφέρειες τα ποσά είναι χαμηλότερα, με την Πελοπόννησο να καταγράφει 322 εγκρίσεις, τη Δυτική Μακεδονία 280, τη Στερεά Ελλάδα 277 και την Κρήτη 214. Στα νησιά, οι εγκρίσεις είναι πιο περιορισμένες, με το Νότιο Αιγαίο να μετρά 106, το Βόρειο Αιγαίο 82 και τα Ιόνια Νησιά 62.
Σημειώνεται ότι το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού φθάνει το 59,53%. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί και η ηλικιακή κατανομή των δικαιούχων. Τα άτομα ηλικίας 40-45 ετών έλαβαν το 23,34% των συνολικών δανείων, ενώ τα άτομα ηλικίας 45-50 ετών έλαβαν το 18,89%. Το 14,72% των δανείων έλαβαν άτομα ηλικίας 37-40 ετών, το 13,21% άτομα ηλικίας 34-37 ετών, το 13,12% άτομα ηλικίας 31-34 ετών, το 10,97% άτομα ηλικίας 28-31 ετών, το 5,36% άτομα ηλικίας 25-28 ετών, ενώ το 0,37 άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και το 0,02% άτομα ηλικίας από 0 έως 25 ετών.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το μεγαλύτερο ποσοστό των δανείων (58,35%) θα δοθεί σε έγγαμους ή σε άτομα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ το 34,34% των δανείων θα δοθεί σε άγαμους και το 7,31% σε μονογονεϊκούς.
Δάνειο από 0 έως 30.000 ευρώ έλαβε το 0,26% των δικαιούχων, ενώ από 30.000 έως 60.000 ευρώ έλαβε το 5,36%. Από 60.000 έως 90.000 ευρώ έλαβε το 16,38% των δικαιούχων, από 90.000 έως 120.000 ευρώ το 26,55%, από 120.000 έως 150.000 ευρώ το 23,50% και από 150.000 έως 190.000 το 27,95%.
Τα στοιχεία δίνουν και μια εικόνα για τα χαρακτηριστικά των κατοικιών που αποκτώνται μέσω του «Σπίτι μου ΙΙ». Η μέση εμπορική αξία των ακινήτων κυμαίνεται περίπου στις 150.000 ευρώ, το μέσο εμβαδόν φτάνει τα 88 τετραγωνικά μέτρα, ενώ η μέση χρονολογία κατασκευής είναι το 1982. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι νέοι ιδιοκτήτες στρέφονται σε διαμερίσματα παλαιότερης κατασκευής, τα οποία ανακαινίζονται και προσαρμόζονται στις σύγχρονες ανάγκες.
Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, το 58,3% των στεγαστικών δανείων θα δοθεί σε άτομα με τελευταίο εκκαθαριστικό που κυμαίνεται από 12.000 έως 24.000. Ακολουθεί το 29,29% των δανείων σε άτομα με τελευταίο εκκαθαριστικό που κυμαίνεται από 24.000 έως 36.000, το 10,23% σε άτομα με εκκαθαριστικό από 0 έως 12.000, το 2,05% σε άτομα με εκκαθαριστικό από 36.000 έως 44.000 και το 0,13% σε άτομα με εκκαθαριστικό με περισσότερο από 44.000.
Συνολικά, το πρόγραμμα έχει ήδη κινητοποιήσει πάνω από 1 δισ. ευρώ, κατευθύνοντας ρευστότητα στην αγορά κατοικίας και στηρίζοντας παράλληλα χιλιάδες οικογένειες.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ