Δήμος Ηρακλείου:Ασφαλτοστρώσεις στη Λεωφόρο Δημοκρατίας

Πώς θα ρυθμιστεί η κυκλοφορία το διήμερο των εργασιών

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Την Τετάρτη 10/6 και την Πέμπτη 11/6, όπως ενημερώνει το Τμήμα Οδοποιίας, θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας από τη συμβολή με την οδό Ανθεμίου μέχρι τη συμβολή με την οδό Πεδιάδος. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε 2 φάσεις. Την πρώτη μέρα θα γίνει απόξεση της ασφάλτου και την δεύτερη η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών το παραπάνω τμήμα της Λεωφόρου θα παραμείνει κλειστό. Στη Λ. Δημοκρατίας στο ύψος της συμβολής της με τις οδούς Γεωργίου Ανεμογιάννη και Πεδιάδος (αρχή επέμβασης), θα γίνει αποκλεισμός της κυκλοφορίας και των δυο ρευμάτων της οδού. Θα γίνει απαγόρευση της εισόδου στη Λ. Δημοκρατίας (στο τμήμα της παρέμβασης) της 4ης παρόδου της Πεδιάδος – Βίγλας. Στην αρχή όπως και στο τέλος της επέμβασης θα υπάρχουν σημαιοφόροι οι οποίοι θα ρυθμίζουν τη κυκλοφορία.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των πολιτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.