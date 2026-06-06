ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Σύλληψη δύο ατόμων με ένα κιλό κάνναβη και χρηματικό ποσό

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για παραβάσεις νομοθεσίας περί Ναρκωτικών στο Λασίθι

Κατασχέθηκαν -949,5- γραμμάρια κάνναβης και χρηματικό ποσό -3.265- ευρώ

Συνελήφθησαν χθες (05.06.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου δύο ημεδαποί 20 και 22 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας χθες (05.06.2026) μεσημβρινές ώρες εντοπίστηκαν οι δύο ημεδαποί να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. όχημα και πραγματοποιήθηκε έλεγχος. Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στις οικίες τους σε περιοχή του Ηρακλείου με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -949,5- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
• -2- ζυγαριές ακριβείας
• -2- κινητά τηλέφωνα
• χρηματικό ποσό -3.265- ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες
• φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
• σπόροι κάνναβης

Όχημα κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου

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