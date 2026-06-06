Συγγνώμη από την Ουκρανία για το drone στη Λευκάδα: «Φταίει η ρωσική επιθετικότητα»

Το Κίεβο δεσμεύεται να μην ξανασυμβεί όμοιο περιστατικό και εκφράζει ευγνωμοσύνη για τη στήριξη του ελληνικού λαού στην Ουκρανία

Επίσημη συγγνώμη προς την Ελλάδα εξέφρασε το Κίεβο, μετά τις έντονες διπλωματικές αντιδράσεις της Αθήνας για τον εντοπισμό ουκρανικού θαλάσσιου drone ανοιχτά της Λευκάδας.

Η τοποθέτηση έγινε μέσω ανακοίνωσης του εκπροσώπου του ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Γκεόργκι Τίχι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντίδραση της Ουκρανίας ακολούθησε το διπλό διάβημα διαμαρτυρίας στο οποίο προχώρησε η ελληνική πλευρά, τόσο προς την ουκρανική πρεσβεία στην Αθήνα όσο και απευθείας προς το Υπουργείο Εξωτερικών στο Κίεβο.

Στο διάβημά της, η Αθήνα υπογράμμισε ότι το θαλάσσιο drone προκάλεσε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Ιόνιο Πέλαγος, ενώ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανθρώπινες απώλειες ή σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το Κίεβο αποδίδει το περιστατικό στις εξαιρετικές συνθήκες και τις προκλήσεις ασφαλείας που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα.

Παράλληλα, εκφράζει την έντονη ευγνωμοσύνη της Ουκρανίας προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξή τους από την έναρξη του πολέμου.

«Η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγγνώμη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών που προκάλεσε η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο.

Το Κίεβο συμπληρώνει ότι η κατάσταση αυτή αναδεικνύει πώς οι πολεμικές επιχειρήσεις αποτελούν απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τη ναυσιπλοΐα φιλικών γειτονικών κρατών, ενώ δηλώνει τη δέσμευσή του για την αποτροπή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον και την περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων.