Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός πολιτικού με ξεχωριστό αποτύπωμα στη δημόσια ζωή της χώρας και ενός ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.

Υπηρέτησε την πατρίδα με συνέπεια, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης επί πολλές δεκαετίες, αναλαμβάνοντας κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση σημαντικών πολιτικών και μεγάλων έργων που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ανάπτυξη της χώρας.

Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μια ισχυρή πολιτική προσωπικότητα, με καθαρό λόγο, στρατηγική σκέψη και βαθιά πίστη στις αρχές της παράταξής μας. Η διαδρομή του ταυτίστηκε με κρίσιμες στιγμές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και με την πορεία της Νέας Δημοκρατίας, την οποία υπηρέτησε με αφοσίωση και συνέπεια.

Στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.»