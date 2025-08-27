Υδρογονάνθρακες: Καθοριστική η 10η Σεπτεμβρίου για τον διεθνή διαγωνισμό – Συγκρατημένη αισιοδοξία από Παπασταύρου

Η διαδικασία του διαγωνισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2025, οπότε και θα αναδειχθεί ο ανάδοχος για την έρευνα και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, ενώ θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τις σχετικές συμβάσεις.
Η 10η Σεπτεμβρίου αποτελεί κομβική ημερομηνία για τον διεθνή διαγωνισμό υδρογονανθράκων, όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εκείνη την ημέρα αναμένεται να κλείσει η προθεσμία υποβολής των φακέλων, ενώ το άνοιγμα των προσφορών θα ακολουθήσει άμεσα. Ο υπουργός εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το επενδυτικό ενδιαφέρον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν σοβαροί υποψήφιοι όμιλοι.
Θαλάσσια πάρκα και προστασία του περιβάλλοντος
Αναφερόμενος στα θαλάσσια πάρκα, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η διαδικασία προχωρά κανονικά, με τη δημόσια διαβούλευση να ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου. Στην παρέμβασή του στην ΕΡΤ, παρουσίασε την πρωτοβουλία «30 επί 30», που στοχεύει στην προστασία τουλάχιστον του 30% των θαλάσσιων περιοχών έως το 2030.
Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να ξεπεράσει αυτόν τον στόχο, φτάνοντας στο 35%–36% νωρίτερα από την προβλεπόμενη προθεσμία. Παράλληλα, στάθηκε στη συμβολή των τοπικών κοινωνιών, αναφέροντας ως παράδειγμα την Αμοργό, όπου οι επαγγελματίες ψαράδες αποφάσισαν να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους για δύο μήνες τον χρόνο, με στόχο την αναζωογόνηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος.
Ενεργειακή πολιτική και τιμές ρεύματος
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ενεργειακή πολιτική, τονίζοντας ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία και η δημιουργία ομάδας εργασίας απέτρεψαν πέρυσι μια σημαντική αύξηση των τιμών χονδρικής ρεύματος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιτυγχάνοντας μείωση 25%–27% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2023.
Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, στόχος είναι η αποκλιμάκωση να φανεί άμεσα στα τιμολόγια λιανικής τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της αποθήκευσης ενέργειας και της διασύνδεσης των νησιών για τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος. Διευκρίνισε, επίσης, ότι δεν υπάρχει σχέδιο μείωσης του πλαφόν στο πράσινο τιμολόγιο από τις 500 κιλοβατώρες στις 200.
Δημοσιονομική πολιτική και θεσμικά ζητήματα
Σχετικά με την οικονομική πολιτική, ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται σήμερα με χαμηλότερα επιτόκια από χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία.
Τόνισε ότι στόχος είναι η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε ελληνική οικογένεια, χαρακτηρίζοντάς την «ραχοκοκαλιά της κοινωνίας». Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη θεσμικής επαναφοράς και σεβασμού προς όσους επλήγησαν από προηγούμενες διαδικασίες, επισημαίνοντας ζητήματα ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής.
