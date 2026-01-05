Ευχαριστήριο Δήμου Αγίου Νικολάου για την εκδήλωση υποδοχής του Νέου Χρόνου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή την εορταστική εκδήλωση για την υποδοχή του νέου έτους που πραγματοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 στον Άγιο Νικόλαο ευχαριστεί το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου, την ΔΑΕΑΝ για την υποστήριξη της εκδήλωσης.

Επίσης τη Δημοτική Φιλαρμονική Αγίου Νικολάου καθώς και την Κέλλη Μαυρή για την παρουσίαση της εκδήλωσης.

Τους κ. Αντώνη Κοϊνάκη, Φίλιππο Μαστορή για την διάθεση των σκαφών που χρησιμοποιήθηκαν για τον αποχαιρετισμό του παλιού χρόνου και την υποδοχή του νέου.

Τα παιδιά που υποδύθηκαν τους 12 Μήνες του Χρόνου : Άγγελο Ξυλούρη, Αλέξανδρο Ατσαλή, Αντώνη Ατσαλή, Ροδάνθη Μαλανδράκη, Χριστίνα Μαλανδράκη, Άννα Μαρία Νικολαράκη, Αγγελική Νικολάράκη, Αντώνη Βάρδα, Δήμητρα Κουρίνου, Εβελίνα Τραντά, Όλια Τραντά, Κοραλία Κοκκίνη – Πολυχρονάκη.

Τα παιδιά που συνόδευσαν τον Άγιο Βασίλη στο καΐκι ντυμένα ξωτικά: Μιχάλη Μαλανδράκη, Ειρήνη Αλέξη, Ελένη Αλέξη, Νικολέτα Καμινογιαννάκη.

Τον κ. Τσαγκαράκη Μανώλη (Παλιός Χρόνος)

Τον κ. Νεκτάριο Ζαχαριά (Άγιος Βασίλης)

Τον Ρούσο Κοκκίνη – Πολυχρονάκη (Νέος Χρόνος)

Τους κ.κ Βαγγέλη Λουκάκη και Παύλο Παπαδόπουλο (Άγιοι Βασίληδες) που συμμετείχαν στο μοίρασμα των δώρων στο Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου καθώς και τους βοηθούς τους : Γωγώ Φουκάκη, Μαρκέλλα Χριστινάκη, Χαϊμπουλάεβα Πατιμάτ, Πόπη Γεροντή – Μαλλιαρόζη.

Τους εργαζόμενους του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Επίσης τα Μ.Μ.Ε για την προβολή και την στήριξη της εκδήλωσης.

Σας ευχόμαστε Καλή και Δημιουργική Χρονιά!