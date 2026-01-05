ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Ευχαριστήριο Δήμου Αγίου Νικολάου για την εκδήλωση υποδοχής του Νέου Χρόνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή την εορταστική εκδήλωση για την υποδοχή του νέου έτους που πραγματοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 στον Άγιο Νικόλαο ευχαριστεί το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου, την ΔΑΕΑΝ για την υποστήριξη της εκδήλωσης.

Επίσης τη Δημοτική Φιλαρμονική Αγίου Νικολάου καθώς και την Κέλλη Μαυρή για την παρουσίαση της εκδήλωσης.
Τους κ. Αντώνη Κοϊνάκη, Φίλιππο Μαστορή για την διάθεση των σκαφών που χρησιμοποιήθηκαν για τον αποχαιρετισμό του παλιού χρόνου και την υποδοχή του νέου.

Τα παιδιά που υποδύθηκαν τους 12 Μήνες του Χρόνου : Άγγελο Ξυλούρη, Αλέξανδρο Ατσαλή, Αντώνη Ατσαλή, Ροδάνθη Μαλανδράκη, Χριστίνα Μαλανδράκη, Άννα Μαρία Νικολαράκη, Αγγελική Νικολάράκη, Αντώνη Βάρδα, Δήμητρα Κουρίνου, Εβελίνα Τραντά, Όλια Τραντά, Κοραλία Κοκκίνη – Πολυχρονάκη.

Τα παιδιά που συνόδευσαν τον Άγιο Βασίλη στο καΐκι ντυμένα ξωτικά: Μιχάλη Μαλανδράκη, Ειρήνη Αλέξη, Ελένη Αλέξη, Νικολέτα Καμινογιαννάκη.

Τον κ. Τσαγκαράκη Μανώλη (Παλιός Χρόνος)
Τον κ. Νεκτάριο Ζαχαριά (Άγιος Βασίλης)
Τον Ρούσο Κοκκίνη – Πολυχρονάκη (Νέος Χρόνος)

Τους κ.κ Βαγγέλη Λουκάκη και Παύλο Παπαδόπουλο (Άγιοι Βασίληδες) που συμμετείχαν στο μοίρασμα των δώρων στο Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου καθώς και τους βοηθούς τους : Γωγώ Φουκάκη, Μαρκέλλα Χριστινάκη, Χαϊμπουλάεβα Πατιμάτ, Πόπη Γεροντή – Μαλλιαρόζη.

Τους εργαζόμενους του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Επίσης τα Μ.Μ.Ε για την προβολή και την στήριξη της εκδήλωσης.
Σας ευχόμαστε Καλή και Δημιουργική Χρονιά!

Λασίθι:Αγιασμός και κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Δήμο...

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι την Παρασκευή 9...

Ε.Π.Κ.Κρητης: ,,'Βάρβαρη " η επιβολή των νέων...

«Στηρίζουμε τον αγώνα των πολιτικών λαϊκών αγορών.... Επανειλημμένως ,η...

Λασίθι:Αγιασμός και κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Δήμο...

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι την Παρασκευή 9...

Ε.Π.Κ.Κρητης: ,,'Βάρβαρη " η επιβολή των νέων...

«Στηρίζουμε τον αγώνα των πολιτικών λαϊκών αγορών.... Επανειλημμένως ,η...
Προηγούμενο άρθρο
Ε.Π.Κ.Κρητης: ,,'Βάρβαρη " η επιβολή των νέων μέτρων, στους πωλητές, των λαϊκών αγορών"
Επόμενο άρθρο
Λασίθι:Αγιασμός και κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται πλήρη απαλλαγή και ποιοι θα πληρώσουν μισό φόρο

ΠΚ team
Διαβάστε τους όρους και τα κριτήρια. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ...

Γιώργος Παπαδάκης: Που και πότε θα γίνει η κηδεία του

ΠΚ team
Η ανακοίνωση της οικογένειας. Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας την Πέμπτη 8...

Λασίθι:Αγιασμός και κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι την Παρασκευή 9...

Μαδούρο: Ξεκινάει η ακροαματική διαδικασία στη Νέα Υόρκη – Με στολές κρατουμένου ο ίδιος και η σύζυγός του

ΠΚ team
Στις 19:00 η ώρα Ελλάδας αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον...

