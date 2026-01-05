Ε.Π.Κ.Κρητης: ,,’Βάρβαρη ” η επιβολή των νέων μέτρων, στους πωλητές, των λαϊκών αγορών”

«Στηρίζουμε τον αγώνα των πολιτικών λαϊκών αγορών…. Επανειλημμένως ,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί την Κυβέρνηση, πριν πάρει οποιονδήποτε απόφαση, για οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας.να καθίσει και να συζητήσει.Δεν το πράττει διαχρονικά!!!,

και αποφασίζει οποιανδήποτε απόφαση πάρει να την διαλαλήσει κρεμώντας την στα μανταλάκια, των φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης πριν καν νομοθετηθεί.

Εμείς ,σαυτήν την πρακτική ,μας βρίσκει αντίθετους όπως και στα των αιωρούμενων αποφάσεων

“Περί πωλητών λαϊκών αγορών,” εμείς στηρίζουμε τον αγώνα που κάνουν οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί λαϊκών αγορών,ως δίκαιον καί μη καταχρηστικό και ζητούμε την κατανόησή των καταναλωτών,

γιατί αυτό που θέλουμε όλοι είναι να έχουμε καλές λαϊκές αγορές, για να έχει και φθηνά και ποιοτικά προϊόντα ο καταναλωτής, και να μειώσουμε τους μεσάζοντες και όλο το πλέγμα των υπερκερδών και της αισχροκέρδειας, εις βάρος των καταναλωτών.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, παρακολουθεί στενά με στελέχη της, σε Παγκρήτια εμβέλεια, σχεδόν σε καθημερινή βάση, την πορεία των πωλήσεων μέσα στις λαϊκές αγορές, δίνοντας τις οδηγίες της,για την εφαρμογή της σωστής νομοθεσίας εις όφελος και των δύο πλευρών (καταναλωτών και πωλητών λαϊκών αγορών)

,εκείνο που οφείλει να τονίσει και να αναδείξει την δυσκολία και την προσπάθεια του πωλητή των λαϊκών αγορών, να διευκολύνει τον καταναλωτή στις σημερινές συνθήκες που βιώνει της ανεξέλεγκτης ακρίβειας, να ψωνίσει φθηνά είτε παραγωγικά ,είτε εμπορικά .

Τέλος, είμαστε αντίθετοι ως κοινωνικός συλλογικός Φορέας,(Εθνική Ένωση Προστασίας Καταναλωτών)στο τεκμαρτό εισόδημα φορολόγησης , των πωλητών λαϊκών αγορών, αλλά και στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού Δελτίου αποστολής το οποίο θεωρούμε ως “βάρβαρη επιβολή μέτρου” διότι σε ανθρώπους που έχουν έλλειψη τεχνογνωσίας και τεχνολογίας,

θα είναι επί πλέον βάσανο και επιβάρυνση, ιδιαίτερα σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων ,που το προϊόν που κατεβάζουν στην λαϊκή αγορά,είναι μικροποσότητες και τις περισσότερες φορές επιστρέφει πίσω ,ως “απουλητο,για καταστροφή , η για τροφή οικόσιτων ζώων.

Καλό Αγώνα !!!

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελακη