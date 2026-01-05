Ηράκλειο:«Πράσινο φως» από τη Δημοτική Επιτροπή Μαλεβιζίου για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο Προστασίας της Ακτογραμμής της Αγίας Πελαγίας

Το «πράσινο φως» για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου Προστασίας της Ακτογραμμής της Αγίας Πελαγίας, συνολικού προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, έδωσε η Δημοτική Επιτροπή Μαλεβιζίου. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, τη χρηματοδότηση του οποίου έχει εξασφαλίσει η Δημοτική Αρχή από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια Κρήτης.

Με την απόφασή της, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη διενέργεια του διαγωνισμού με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, προκειμένου, με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχου, οι εργασίες να ξεκινήσουν ώστε το έργο να εκτελείται πριν την έναρξη της τουριστικής σαιζόν.

Το έργο Προστασίας της Ακτογραμμής της Αγίας Πελαγίας περιλαμβάνει την αναπλήρωση και αποκατάσταση της παραλίας, καθώς και την κατασκευή ύφαλου κυματοθραύστη μήκους 70 μέτρων.

Ο ύφαλος κυματοθραύστης θα λειτουργεί ως μια αποτελεσματική «ασπίδα προστασίας», περιορίζοντας τη δυναμική των κυματισμών, θωρακίζοντας την παραλία από τα φαινόμενα διάβρωσης και διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της παράκτιας ζώνης.

Η συνολική αυτή παρέμβαση αποτελεί ένα κομβικό έργο για την Αγία Πελαγία, καθώς θα συμβάλει καθοριστικά στην περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής, θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ακτογραμμής απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και θα αναβαθμίσει ουσιαστικά το τουριστικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα της περιοχής, προς όφελος κατοίκων, επισκεπτών και τοπικής οικονομίας.