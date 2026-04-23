Ευχαριστήριο του Δήμου Πλατανιά προς ομάδα εθελοντών Σκανδιναβών για τη σημαντική προσφορά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την ομάδα εθελοντών από τις Σκανδιναβικές χώρες και την επικεφαλής τους, κα. Charlotte Brøndum Finnesand,

οι οποίοι και φέτος προσέφεραν τρόφιμα και είδη ατομικής υγιεινής, σε μια ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης και στήριξης προς τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, ενισχύοντας έμπρακτα τις οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κα Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη επισημαίνει ιδιαίτερα τη συνέπεια και τη διαρκή ευαισθησία που επιδεικνύουν η κα Finnesand και η ομάδα της, τονίζοντας ότι:

“..παραμένουν πιστοί στην υπόσχεση που έχουν δώσει για τη στήριξη των ασθενέστερων οικογενειών του Δήμου Πλατανιά. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και ενδυναμώνουν το αίσθημα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης της τοπικής μας κοινωνίας.”