Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης δέχθηκε ευχές για την ονομαστική του εορτή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του εκπροσώπους των αρχών, συνεργάτες και πολίτες, οι οποίοι τον επισκέφθηκαν για να του ευχηθούν για την ονομαστική του εορτή.

Τις ευχές τους εξέφρασαν, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομος, ο Βουλευτής Επικρατείας κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κ. Μαρία Λιονή, ο Προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της πόλεως, Πρωτοπρεσβύτερος π. Χαράλαμπος Καμηλάκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Σαρρής, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Προέδροι Κοινοτήτων, κληρικοί, εκπρόσωποι σωματείων και φορέων, φίλοι και συμπολίτες.

Ο Δήμαρχος ευχαριστεί θερμά όλες και όλους όσοι τον τίμησαν με την παρουσία τους ή επικοινώνησαν μαζί του, τηλεφωνικά ή με γραπτά μηνύματα.

Αντεύχεται από καρδιάς σε κάθε Ρεθεμνιώτισσα και Ρεθεμνιώτη υγεία και οικογενειακή ευτυχία.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST