Ελευθερία Γιακουμάκη: Την Παρασκευή η κηδεία της – Ο πρώην σύντροφός της είχε βάλει GPS στο όχημά της

Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε στο θρίλερ της εξαφάνισης της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών, από τις Δαφνές Ηρακλείου. Η Ελευθερία Γιακουμάκη βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της νεκρή, πυροβολημένη από 9αρι πιστόλι, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε εντοπιστεί νεκρός από τον αδελφό του ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα, σε ξωκκλήσι στον Προφήτη Ηλία.

Οι αντιφάσεις, οι μαρτυρίες για την εμμονή που είχε με την 43χρονη με την οποία είχαν χωρίσει τους τελευταίους 2 μήνες, αλλά και οι κάμερες ασφαλείας που τον έχουν καταγράψει το πρωινό της Κυριακής στην περιοχή των Αθανάτων, δείχνουν στις Αρχές τον 40χρονο πρώην σύντροφό της και αυτόχειρα ως τον δράστη της δολοφονίας.

Λίγες ώρες πριν βάλει τέλος στη ζωή του, ο 40χρονος πατέρας ενός ανήλικου κοριτσιού κατέθετε στις Αρχές. Έναν χρόνο ήταν ζευγάρι με την 43χρονη και είχαν χωρίσει τους τελευταίους 2 μήνες. Μαρτυρίες ωστόσο περιγράφουν μία σχέση γεμάτη ένταση, παθολογική ζήλια, έλεγχο, ακόμη και εγκατάσταση GPS στο όχημά της και μία εμμονική προσπάθεια επανασύνδεσης.

Το χρονικό

Το θρίλερ ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή το πρωί. Η 43χρονη αφήνει ένα σημείωμα στα παιδιά της ότι πάει μία βόλτα. Το λευκό HONDA καταγράφεται να αποχωρεί από το σπίτι της στις Δαφνές. Τελευταίο στίγμα του κινητού της ανάμεσα στην περιοχή των Αθανάτων και στις Αρχάνες, στην περιοχή του Γιούχτα.

Στις 11:50 το μεσημέρι της Κυριακής ο 40χρονος καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο του MEGA να φτάνει πεζός σε καφετέρια στους Αθανάτους. Φαίνεται ότι μιλά στο τηλέφωνο. Έχει αμυχές σε πρόσωπο και χέρια και ζητά να του καλέσουν ταξί. Η γυναίκα οδηγός που τον μετέφερε στις Μαλάδες Ηρακλείου μίλησε στο MEGA. Της ανέφερε ότι είχε ατύχημα με ένα άλογο. Τα χέρια του ήταν γεμάτα αίμα.

Λίγο αργότερα, στην κατάθεσή του στην Αστυνομία αλλάζει εκδοχή. Κάνει λόγο για τροχαίο με μηχανάκι. Στην περιοχή Προφήτης Ηλίας το απόγευμα της Τρίτης ο 40χρονος βάζει τέλος στη ζωή του και ανάμεσα σε Δαφνές και Αθανάτους εντοπίζουν οι αστυνομικοί ευρήματα που φέρεται να ανήκουν στο πρώην ζευγάρι. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι εκεί έγινε η μοιραία συνάντηση. Ο 40χρονος ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει τη γυναίκα εκείνη την ημέρα.

Η εκδοχή που παρουσιάζεται από την ΕΛ.ΑΣ. είναι ότι την πλησίασε από το παράθυρο του οδηγού και την εκτέλεσε, πυροβολώντας την στο κεφάλι σχεδόν εξ επαφής. Στη συνέχεια, ο 40χρονος φέρεται να μετέφερε τόσο το πτώμα, όσο και το αυτοκίνητό της, μέχρι την Αγία Βαρβάρα, προσπαθώντας να καλύψει τα ίχνη του. Το σημείο όπου εντοπίστηκε το όχημα της γυναίκας ήταν δύσβατο και η σορός μεταφέρθηκε με μεγάλο αγροτικό.

Αμέσως μετά την δολοφονία, από το κινητό τηλέφωνο της πρώην συντρόφου του, ο 40χρονος στέλνει ένα κωδικοποιημένο μήνυμα στον γιο της Ελευθερίας ότι θα τον καλέσει, υποτίθεται, η μητέρα του αργότερα και κλείνει το κινητό.

Όλα δείχνουν πως όταν ο δράστης της δολοφονίας αντιλήφθηκε ότι δεν πείθει τους αστυνομικούς με την κατάθεσή του και ότι πιθανόν να τον θεωρούν ύποπτο, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η οικογένεια της αγνοούμενης απέκλειε εξαρχής το ενδεχόμενο να έφυγε οικειοθελώς η 43χρονη χωρίς να ειδοποιήσει, τονίζοντας πως πάντα επικοινωνούσε με τα παιδιά της, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές.

Η δολοφονία της Ελευθερία Γιακουμάκη προστίθεται στη θλιβερή λίστα γυναικοκτονιών στην Ελλάδα, μία λίστα που δυστυχώς μεγαλώνει και δείχνει πόσο βαθιά και επίμονη παραμένει αυτή η πληγή στην κοινωνία.

Την Παρασκευή η κηδεία της

Το τελευταίο αντίο στην Ελευθερία Γιακουμάκη θα πουν αύριο το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι της. Η κηδεία θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δάφνες, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00 για τον τελευταίο αποχαιρετισμό.

Την ίδια ώρα, τελείται η κηδεία του δράστη, σε κλίμα βαρύ και για τις δύο οικογένειες που βυθίστηκαν στο πένθος.