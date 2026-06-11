Μουντιάλ 2026: Πρώτο φαβορί η Ισπανία, ακολουθούν Γαλλία και Αγγλία

O υπερυπολογιστής της Opta κάνει τις προβλέψεις του για το Μουντιάλ 2026.

Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ποιος θα το πάρει;

Η δράση αρχίζει σε λίγες ώρες στο Μεξικό και θα συνεχιστεί στα γήπεδα του Καναδά και των ΗΠΑ έως τις 19 Ιουλίου 2026. Ποια ομάδα θα φτάσει στον τελικό και ποια θα είναι η πρωταθλήτρια κόσμου.

Ο υπερυπολογιστής της OPTA έχει τις απαντήσεις. Με ποσοστό 16% δίνει φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου την Ισπανία, την ομάδα που κέρδισε το Euro 2024.

Στη 2η θέση με 12,9% είναι η Γαλλία και στην 3η η Αγγελία με 10,8%. Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με 10,1% είναι στην 4η θέση και την πεντάδα συμπληρώνει η Πορτογαλία με 7,1%.

Ακόμα πιο κάτω είναι η Βραζιλία με 6,6% και η Γερμανία με 5,9%.

With just one day to go until the 2026 FIFA World Cup begins, here are the latest Opta supercomputer projections. pic.twitter.com/ZFkssN0L5l — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 10, 2026

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ