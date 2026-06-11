ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πρώτο φαβορί η Ισπανία, ακολουθούν Γαλλία και Αγγλία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

O υπερυπολογιστής της Opta κάνει τις προβλέψεις του για το Μουντιάλ 2026.

Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ποιος θα το πάρει;

Η δράση αρχίζει σε λίγες ώρες στο Μεξικό και θα συνεχιστεί στα γήπεδα του Καναδά και των ΗΠΑ έως τις 19 Ιουλίου 2026. Ποια ομάδα θα φτάσει στον τελικό και ποια θα είναι η πρωταθλήτρια κόσμου.

Ο υπερυπολογιστής της OPTA έχει τις απαντήσεις. Με ποσοστό 16% δίνει φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου την Ισπανία, την ομάδα που κέρδισε το Euro 2024.

Στη 2η θέση με 12,9% είναι η Γαλλία και στην 3η η Αγγελία με 10,8%. Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με 10,1% είναι στην 4η θέση και την πεντάδα συμπληρώνει η Πορτογαλία με 7,1%.

Ακόμα πιο κάτω είναι η Βραζιλία με 6,6% και η Γερμανία με 5,9%.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μουντιάλ 2026: Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν...

0
Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναγκάζει τη FIFA...

Σουηδία – Ελλάδα 2-2: Εξαιρετική για 50...

0
Η Εθνική μας ήταν εξαιρετική για 50 λεπτά κόντρα...

Μουντιάλ 2026: Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν...

0
Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναγκάζει τη FIFA...

Σουηδία – Ελλάδα 2-2: Εξαιρετική για 50...

0
Η Εθνική μας ήταν εξαιρετική για 50 λεπτά κόντρα...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μουντιάλ 2026: Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν μετατρέπει το τουρνουά σε διπλωματικό “εφιάλτη”
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Μας εκπλήσσουν κάθε φορά»: Οι μέλισσες μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία για να λύνουν προβλήματα

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα ευρήματα αποτελούν ακόμη μία...

Νέος Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ ο καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέος Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εξελέγη ο Ρεθεμνιώτης...

Καμία παράταση για το Κτηματολόγιο, πιέζουν οι ημερομηνίες του Ταμείου Ανάκαμψης! Κάθετος ο πρόεδρος, Αθ. Λίπας!

ΠΚ team ΠΚ team -
Θυελλώδης συνάντηση στο Επιμελητήριο Χανίων. “Χάνονται περιουσίες”, του επεσήμαναν...

“Θα παρέμβει ο Άδωνις ή το Μαξίμου;” – “Κόλαφος” η πρώην διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για το “ρουσφέτι” με το μονόκλινο στο Βενιζέλειο

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Λένα Μπορμπουδάκη προχώρησε σε μια ανάρτηση θέτοντας πολλά...