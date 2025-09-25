Φοιτητές: Τέλος χρόνου για τους «αιωνίους» – Τον Δεκέμβριο οι πρώτες διαγραφές

Εγκύκλιος που θα σταλεί από το υπουργείο Παιδείας στα ΑΕΙ θα διευκρινίζει τον χρόνο διαγραφής

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη διαγραφή των «αιωνίων» φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δηλαδή μιλάμε για τους φοιτητές που εισήχθησαν το 2017-2018, οι οποίοι αν δεν έχουν πάρει πτυχίο θα έχουν άλλον ένα χρόνο διορία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διαγράφονται.

Βεβαίως, όπως ορίζει ο νόμος 5224 του 2025, για να πάρουν την πίστωση χρόνου θα πρέπει να έχουν περάσει τόσα μαθήματα ώστε να έχουν συγκεντρώσει το 70% των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του προγράμματος σπουδών τους. Να σημειωθεί ότι ένα τετραετές πρόγραμμα έχει 240 πιστωτικές μονάδες, οι οποίες αυξάνονται ανάλογα με τον συνολικό χρόνο διάρκειας των σπουδών και δύναται να φθάσουν έως τις 360 μονάδες.

Ειδικότερα, για ένα τετραετές πρόγραμμα ο φοιτητής πρέπει να έχει συγκεντρώσει 168 πιστωτικές μονάδες, για ένα πενταετές πρόγραμμα (για παράδειγμα στις Γεωπονικές Σχολές ή στα Πολυτεχνεία) 210 πιστωτικές μονάδες στο σύνολο των 300, ενώ για τους φοιτητές εξαετών προγραμμάτων (δηλαδή στις Ιατρικές Σχολές) 252 μονάδες στο σύνολο των 360.

Και αυτές τις μονάδες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις έχουν συγκεντρώσει έως και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν την ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Δυνατότητα ένστασης

Οπως προβλέπεται, οι φοιτητές θα έχουν δικαίωμα ένστασης και θα υπάρχουν πρόνοιες, όπως λ.χ. δυνατότητα εμβόλιμης εξεταστικής. Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2025 τα ΑΕΙ θα πρέπει να έχουν στείλει στο υπουργείο λίστες με πλήρη αποτύπωση της πορείας των «αιωνίων» φοιτητών. Οσοι δεν συμπεριλαμβάνονται σε κάποια από τις ευεργετικές διατάξεις και δεν λάβουν παράταση χρόνου, αυτοδικαίως θα διαγράφονται.

Ειδικότερα, για να αποκτήσουν δικαίωμα αίτησης για τον επιπλέον χρόνο οι λιμνάζοντες φοιτητές πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο εξετάσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, εκ των οποίων στη μία επιτυχώς (όπως εξέταση μαθήματος, υποστήριξη διπλωματικής, πρακτική άσκηση), σε ένα από τα τέσσερα προηγούμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα πριν από την υποβολή της αίτησης.

Εάν το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την υποχρεωτική εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, η διάρκεια της φοίτησης παρατείνεται για τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για φοιτητές που έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και εκκρεμεί μόνο η εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, για τη λήψη πτυχίου δεν χρειάζεται να πληρούν τους παραπάνω όρους.

Στη ρύθμιση θα προβλέπονται περιπτώσεις που ένας φοιτητής μπορεί να πάρει κατ’ εξαίρεσιν πίστωση χρόνου – Για παράδειγμα, σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή στενού οικογενειακού προσώπου.

Ωστόσο εκτιμάται ότι μόλις 7%-8% των «αιωνίων» φοιτητών έχουν ενδιαφερθεί για τις σπουδές τους, μέσα στην προθεσμία που τους δόθηκε από την ψήφιση του πρώτου σχετικού νόμου το 2022. Με βάση τα έως τότε στοιχεία της Συνόδου Πρυτάνεων, από τους συνολικά 317.374 «αιωνίους» προς διαγραφή, στις εξετάσεις του 2023 και του 2024 συμμετείχαν 22.271. Eτσι, έχει ιδιαίτερη σημασία οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που έχουν αποκοπεί από το πανεπιστήμιό τους να γνωρίζουν τις προθεσμίες.

Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την έκδοση των βαθμολογίων της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, κατά την οποία συμπληρώνεται η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης. Κατά τη διάρκεια της παράτασης δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για μερική φοίτηση, ούτε και η διακοπή της φοίτησης.

Αρμόδιες διευκρινίσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το υπουργείο Παιδείας αναμένεται άμεσα να στείλει στα ΑΕΙ της χώρας την εγκύκλιο που θα εξειδικεύει τις διατάξεις του νόμου και να διευκρινίζει τον… κυκεώνα των ρυθμίσεων για κάθε περίπτωση φοιτητή με βάση το έτος που εισήχθη στο πανεπιστήμιο, ενώ ρυθμίσεις θα υπάρχουν και για τους φοιτητές των πρώην ΤΕΙ.

Για παράδειγμα, φοιτητής που ήταν εγγεγραμμένος σε πενταετές πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022 και είχε υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών του κατά τη δημοσίευση του ν. 4771/2021, θα έχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, ενώ φοιτητής που εισήχθη σε εξαετές πρόγραμμα σπουδών θα έχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

Οι φοιτητές των τετραετών προγραμμάτων θα διαγράφονται. Στην εγκύκλιο θα προβλέπονται περιπτώσεις που ένας φοιτητής μπορεί να πάρει κατ’ εξαίρεσιν πίστωση χρόνου. Συγκεκριμένα, κάποιος μπορεί να ζητήσει υπέρβαση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του ιδίου ή σε πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας κάθε ΑΕΙ θα καθορίζονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες, η διαδικασία υποβολής αίτησης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδρομής του σοβαρού λόγου υγείας. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνον όταν ο φοιτητής έχει υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, καθώς κατά το χρονικό διάστημα που ο φοιτητής είναι εντός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης μπορεί να ενταχθεί είτε σε καθεστώς μερικής φοίτησης είτε να διακόψει προσωρινά τη φοίτησή του.