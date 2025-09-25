ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φωκίδα – 5χρονο παιδί πέθανε ξαφνικά μετά από ίωση

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το παιδάκι περνούσε μια απλή ίωση, την οποία νωρίτερα είχε περάσει και το μικρότερο αδερφάκι του.

Ασύλληπτη τραγωδία στο Λιδωρίκι του Δήμου Δωρίδας, με ένα παιδί 5 ετών να χάνει ξαφνικά τη ζωή του μετά από ίωση.

Το νήπιο σύμφωνα με το LamiaReport, διακομίστηκε σήμερα το πρωί στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν επανήρθε. Αμέσως σήμανε συναγερμός για τα αίτια του ξαφνικού θανάτου του.

Οι αιφνίδιοι θάνατοι σε αυτές τις ηλικίες μοιραία παραπέμπουν σε ιογενείς λοιμώξεις όπως η μηνιγγίτιδα και για αυτό κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί άμεσα η αιτία θανάτου ώστε να γνωρίζουν αν πρέπει να ληφθούν μέτρα και για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κοινότητας Λιδωρικίου, Αργυρώ Λαγγουράνη – Κουτσούμπα, που μίλησε στο LamiaReport, εντελώς προληπτικά έγινε ήδη απολύμανση στο νηπιαγωγείο – παιδικό σταθμό Λιδωρικίου. «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε το κακό που έχει συμβεί. Χάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη ένα αγγελούδι. Προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε στην οικογένεια και αν χρειαστεί, πέρα από την απολύμανση, να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την προστασία της δημόσιας υγείας», πρόσθεσε η κα Λαγγουράνη – Κουτσούμπα.

Όπως καταγράφει το ρεπορτάζ, το παιδάκι περνούσε μια απλή ίωση, την οποία νωρίτερα είχε περάσει και το μικρότερο αδερφάκι του.

Η υπόθεση ήδη έχει απασχολήσει και το ΑΤ Δωρίδας, που παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Φοιτητές: Τέλος χρόνου για τους «αιωνίους» –...

0
Εγκύκλιος που θα σταλεί από το υπουργείο Παιδείας στα...

“Καμπανάκι” από την Εφορία για τους κοινούς...

0
Η φορολογική διοίκηση μπορεί να εκλάβει ως γονική παροχή...

Φοιτητές: Τέλος χρόνου για τους «αιωνίους» –...

0
Εγκύκλιος που θα σταλεί από το υπουργείο Παιδείας στα...

“Καμπανάκι” από την Εφορία για τους κοινούς...

0
Η φορολογική διοίκηση μπορεί να εκλάβει ως γονική παροχή...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Φοιτητές: Τέλος χρόνου για τους «αιωνίους» – Τον Δεκέμβριο οι πρώτες διαγραφές
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο: Εκτός κινδύνου ο 30χρονος που υπέστη ηλεκτροπληξία

ΠΚ team ΠΚ team -
Υπό διερεύνηση οι συνθήκες του ατυχήματος που έγινε στις...

Νέο σοβαρό πλήγμα στην πολιτιστική κληρονομιά – Κλάπηκαν πιθάρια άνω των 100 ετών από το Θραψανό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μετά την καταγγελία του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού για την...

Ηράκλειο: Νεκρή φάλαινα ξεβράστηκε σε παραλία στον Κερατόκαμπο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την υπόθεση έχει αναλάβει ο οργανισμός «ΑΡΙΩΝ» Νεκρή εντοπίστηκε μια...

Λασίθι:Συναυλίες με την Ιωάννα Καβρουλάκη, στην Ιεράπετρα και στη Σητεία, στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες» του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST