Φοιτητική αλληλεγγύη στην πράξη: ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Χανίων & Σύλλογος «Ορίζοντας» ενώνουν δυνάμεις

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η σειρά φιλανθρωπικών και κοινωνικών δράσεων που υλοποίησε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Χανίων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Παιδιών & Ενηλίκων με καρκίνο «Ορίζοντας», επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τον κοινωνικό ρόλο της φοιτητικής κοινότητας.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με τη διοργάνωση του Φοιτητικού Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5×5, το οποίο διεξήχθη στα Χανιά από 24 έως 28 Νοεμβρίου, με έντονο κοινωνικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Χανίων προχώρησε στην παραχώρηση μέρους των εσόδων του τουρνουά στον Σύλλογο «Ορίζοντας», ενισχύοντας άμεσα το έργο του.

Παράλληλα, την ημέρα των τελικών του τουρνουά (28/11) πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της φοιτητικής κοινότητας για τη Δωρεά Μυελού των Οστών, αναδεικνύοντας τη ζωτική σημασία της δωρεάς και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των φοιτητών σε μια πράξη ζωής και αλληλεγγύης. Το μήνυμα του τουρνουά ήταν ξεκάθαρο:

«Παίζουμε για εκείνους που δίνουν τον δικό τους αγώνα».

Η κοινωνική αυτή πρωτοβουλία συνεχίστηκε με τη χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική δράση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Χανίων. Στις 16 Δεκεμβρίου, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, με τη συμμετοχή φοιτητών και μελών της παράταξης, ενώ χθες, 17 Δεκεμβρίου, τα είδη αυτά παραδόθηκαν επίσημα στον Σύλλογο «Ορίζοντας», προκειμένου να διατεθούν σε οικογένειες και ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Χανίων ευχαριστεί θερμά τον Σύλλογο «Ορίζοντας» για την άψογη συνεργασία, αλλά και για τη διαχρονική και ανεκτίμητη προσφορά του όχι μόνο στη χανιώτικη κοινωνία, αλλά και ευρύτερα, στηρίζοντας έμπρακτα παιδιά, ενήλικες και οικογένειες που δοκιμάζονται.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης σε όλους τους φοιτητές, τις ομάδες και τους εθελοντές που στήριξαν το τουρνουά και τις δράσεις, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός και η συλλογική δράση μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό μοχλό κοινωνικής προσφοράς.

Η προσπάθεια αυτή δεν σταματά εδώ. Αντίθετα, αποτελεί την αφετηρία για νέες κοινωνικές και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Χανίων σε συνεργασία με τον «Ορίζοντα», με στόχο τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας και τη διαρκή παρουσία των φοιτητών εκεί όπου υπάρχει ανάγκη.