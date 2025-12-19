Ρέθυμνο:Κλείνει ο κύκλος για το «Εγώ κι Εσύ» – 4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ παραστάσεις

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε! Ο κύκλος της παράστασης που αγαπήθηκε όσο λίγες φέτος, κλείνει με 4 ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ παραστάσεις, καθώς δεν θα δοθεί νέα παράταση.

Το «Εγώ κι Εσύ», ένα αριστούργημα δια χειρός Lauren Gunderson και μετάφραση Χρήστου Νικολόπουλου, ετοιμάζεται να «ρίξει αυλαία». Μετά από την τεράστια καλοκαιρινή και φθινοπωρινή επιτυχία του, η παράσταση απέδειξε ότι το κοινό γνωρίζει να επιλέγει το καλό θέατρο για την ψυχαγωγία του και φυσικά φεύγει βουρκωμένο από την αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης.

Η σκηνοθετική προσέγγιση της Μαρίας Καντιφέ ξεχώρισε για τη λεπτότητα, τη συναισθηματική ακρίβεια και τη βαθιά κατανόηση του έργου, ενώ οι ερμηνείες των ηθοποιών άφησαν ισχυρή εντύπωση, προκαλώντας συζητήσεις και συγκίνηση. Δεν ήταν λίγοι οι θεατές που επέστρεψαν για δεύτερη φορά, θέλοντας να ξαναζήσουν την εμπειρία.

Όσοι δεν το είδαν, έχουν τώρα την τελευταία τους ευκαιρία κι όσοι το αγάπησαν, μπορούν να το ξαναδούν στην αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης (Αγ. Φραγκίσκου 2, παλιά πόλη) και να απολαύσουν το ποτό που προσφέρεται σε όλους τους θεατές πριν και μετά την παράσταση.

Παρακαλείται το κοινό να κλείσει άμεσα τις θέσεις του για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, ιδίως για την παράσταση της Παραμονής των Χριστουγέννων.

Προσοχή: ΔΕΝ θα δοθεί άλλη παράταση – Κρατήσεις: 6945 458 516

4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΡΑ, Παρασκευή 19 και ΑΥΡΙΟ Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

ΚΑΙ Τρίτη 23 & Τετάρτη 24/12 (Παραμονή Χριστουγέννων).

Ώρες έναρξης: 21.00 (εκτός από την Τετάρτη 24/12 που η παράσταση ξεκινά στις 19.30) στην Αίθουσα Περιηγητικής Λέσχης Ρεθύμνου (Αγ. Φραγκίσκου 2, παλιά πόλη)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 6945 458 516

Περιορισμένες θέσεις για την Παραμονή των Χριστουγέννων. Παρακαλούμε το κοινό να κλείσει τις θέσεις του το συντομότερο! Πριν και μετά την παράσταση προσφέρεται ποτό για όλους τους θεατές από την Περιηγητική Λέσχη Ρεθύμνου.

Είσοδος: 15€ & 13€ (Φοιτητές, Μαθητές, ΑμεΑ)

Το θεατρικό έργο «Εγώ κι Εσύ» (I and You) κυκλοφορεί από την ΚΑΠΑ Εκδοτική και είναι διαθέσιμο προς αγορά μέσω της συνεργασίας του θεάτρου με τις εκδόσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρουν στις βιβλιοθήκες του Θεατρικού Περίπλου, ενώ οι κάτοχοι της Κάρτας Φίλου του Θεατρικού Περίπλου απολαμβάνουν ειδική έκπτωση 20% σε όλα τα βιβλία των εκδόσεων ΚΑΠΑ.

Ένα έργο που θα φωλιάσει στις καρδιές μας, θα τις ζεστάνει, θα τις ταρακουνήσει.

Ευχαριστούμε πολύ τον Ασημένιο Χορηγό της παράστασης: Rethymno Medical Assistance (https://rma.gr/el/).

Συντελεστές

Σκηνοθεσία & Acting Coaching: Μαρία Καντιφέ

Μετάφραση: Χρήστος Νικολόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Σκορδίλη, Μάριος Μαραγκουδάκης

Σκηνικά: Θωμάς Καντιφές

Φωτισμοί: Μαρία Καντιφέ

Προβολές: Άννα Τζανιδάκη

Χειρισμός Ήχου: Γιάννης Μαθιουδάκης

Βοηθοί Σκηνοθέτριας: Άννα Τζανιδάκη, Γιάννης Μαθιουδάκης

Βοηθοί Σκηνής: Θωμάς Καντιφές, Αντρέας Διαμαντάκης, Γιάννης Μαθιουδάκης

Φωτογραφία Αφίσας & Προβολών: Γιάννης Μανιατάκης

Φωτογραφίες παράστασης: Εύη Καννά

Σχεδιασμός Αφίσας: Άννα Τζανιδάκη

Υπόθεση

H 17χρονη Καρολάιν μένει περιορισμένη στο δωμάτιο της λόγω ενός προβλήματος υγείας που έχει εκ γενετής, που δεν της επιτρέπει να πάει σχολείο. Η επαφή της με τον έξω κόσμο γίνεται μέσω των social media.

Όλα θα αλλάξουν όταν ο 17χρονος Άντονι θα την επισκεφτεί απρόσμενα για να κάνουν μια εργασία πάνω στην ποίηση του Walt Whitman. Οι δύο έφηβοι που δεν γνωρίζονταν ως τώρα θα ξεκινήσουν ένα αληθινό και μυστηριώδες ταξίδι…

Στις παραστάσεις θα ισχύσουν τα προνόμια της Κάρτας Φίλου του Θεατρικού Περίπλου – για να αποκτήσετε τη δική σας Κάρτα Φίλου, επικοινωνήστε στο info@theatrikosperiplous.gr. Βρείτε τα προνόμια της Κάρτας εδώ: www.theatrikosperiplous.gr/?page_id=1684

37 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Ένας από τους μακροβιότερους ενεργούς θιάσους της Ελλάδας και ο μακροβιότερος στην Κρήτη!

Επίσημη ιστοσελίδα: www.theatrikosperiplous.gr

Βρείτε τον Θεατρικό Περίπλου στα Social Media:

Facebook: Θεατρικός Περίπλους και Σχολείο Θεάτρου – Θεατρικός Περίπλους

Instagram: th.periplous

TikTok: theatrikos.periplous