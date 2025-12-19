Ηράκλειο:Ομόφωνα εγκρίθηκε ο Ισολογισμός του Δήμου Μαλεβιζίου

Μεν. Μποκέας: « Ο Ισολογισμός αποτυπώνει τη σταθερή και υγιή οικονομική πορεία του Δήμου»

«Ο Ισολογισμός αποτυπώνει τη σταθερή και υγιή οικονομική πορεία του Δήμου Μαλεβιζίου, επιβεβαιώνοντας έναν συνεπή βηματισμό ανάπτυξης και ουσιαστικής βελτίωσης όλων των ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των οικονομικών μας δεδομένων.

Αντανακλά το στίγμα ενός Δήμου που αλλάζει, προχωρά μπροστά και ενισχύει διαρκώς τις δυνατότητές του, με ξεκάθαρο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνολική ανθεκτικότητα του τόπου μας. Τα θετικά αυτά αποτελέσματα μάς επιτρέπουν να υλοποιούμε τα έργα που έχουμε δεσμευθεί απέναντι στην κοινωνία, παρεμβαίνοντας σε κάθε τομέα και σε κάθε περιοχή του Δήμου, βελτιώνοντας την καθημερινότητα και τις υποδομές.

Θέλω να συγχαρώ τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών το Βαγγέλη Παρασύρη και την Οικονομική Υπηρεσία για τη σοβαρή, μεθοδική και αποτελεσματική δουλειά τους, η οποία αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον Ισολογισμό και αποτελεί εγγύηση για τη συνέχεια.»

ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας κατά τη συζήτηση του Ισολογισμού του έτους 2024 στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με πλεόνασμα ύψους 1,285 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου ο Ισολογισμός του Δήμου για τη χρήση του 2024, αποτυπώνοντας τη σαφώς βελτιωμένη οικονομική εικόνα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της Δημοτικής Αρχής.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βαγγέλης Παρασύρης επισήμανε πως τα θετικά αποτελέσματα του Ισολογισμού «είναι αποτέλεσμα ουσιαστικής συνεργασίας όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, τον συνεχή έλεγχο των δαπανών και του σχεδιασμού που έχει γίνει από η Δημοτική Αρχή με στόχο κάθε ευρώ να αποδίδει κοινωνικό και αναπτυξιακό όφελος στους δημότες.»

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ισολογισμού, τα συνολικά έσοδα του Δήμου κατέγραψαν αύξηση κατά 13,73%, ανερχόμενα από τα 15,6 εκατ. ευρώ το 2023 στα 17,7 εκατ. ευρώ το 2024, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή ενίσχυση της οικονομικής βάσης του Δήμου.

Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου στις 31-12-2024 ανήλθαν στα 4,5 εκατ. ευρώ, έναντι 3,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας τα 70,2 εκατ. ευρώ από 67,3 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα θετικό είναι και το γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν αισθητά, από 1,9 εκατ. ευρώ στις 31-12-2023 σε 1,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Η σαφώς βελτιωμένη αυτή οικονομική εικόνα του Δήμου Μαλεβιζίου, όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό του 2024 και μάλιστα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και δυσμενές οικονομικό περιβάλλον με αυξημένο ενεργειακό και λειτουργικό κόστος, αποτελεί αποτέλεσμα της συνετής και αποτελεσματικής διαχείρισης της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, καταγράφεται αύξηση τόσο των εισπράξεων όσο και των επιχορηγήσεων προς τον Δήμο, γεγονός που επέτρεψε την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής και ανάπτυξης, ενισχύοντας ουσιαστικά την αξία των παγίων και το αναπτυξιακό αποτύπωμα του Δήμου.

Ο Ισολογισμός του 2024 επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία οικονομικής εξυγίανσης και ανάπτυξης του Δήμου Μαλεβιζίου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση ενός υπεύθυνου και φιλόδοξου σχεδιασμού προς όφελος των δημοτών.