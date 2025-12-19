Συλλυπητήρια δήλωση της Κ. Σπυριδάκη για τον Μανώλη Κουμαντάκη

Σήμερα αποχαιρετούμε τον Μανώλη Κουμαντάκη.

Ένας άνθρωπος ενεργός, παρών, που δεν έμενε στο περιθώριο. Που είχε άποψη και τη στήριζε με δουλειά και έργο.

Δημιουργικός επιχειρηματίας, με καθαρή ματιά για τον εμπορικό κόσμο της Κρήτης και σταθερή συμμετοχή στα κοινά.

Από τη θέση του στον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου και στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, προσπάθησε να ανοίξει δρόμους, να αναδείξει προβλήματα, να κρατήσει ζωντανή τη φωνή της αγοράς. Με επιμονή και αίσθηση ευθύνης.

Η απώλειά του αφήνει κενό στον χώρο που υπηρέτησε.

Στην οικογένειά του, στους ανθρώπους του και στους συνεργάτες του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Καλό ταξίδι.

Κατερίνα Σπυριδάκη

Βουλευτής Λασιθίου