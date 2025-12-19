ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Εντοπίστηκε πλοίο με πάνω από 500 μετανάστες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι μετανάστες είναι καλά στην υγεία τους ενώ πρόκειται να μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη.
Πλοίο με εκατοντάδες μετανάστες εντοπίστηκε να πλέει νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, το πλοίο μεταφέρει πάνω από 500 ανθρώπους.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές που έστησαν μεγάλη επιχείρηση για την διάσωση των μεταναστών με την συνδρομή σκάφους της frontex, του λιμενικού σώματος και ιδιώτες.

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους ενώ πρόκειται να μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για το πού θα φιλοξενηθεί αυτός ο μεγάλος όγκος μεταναστών.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το τέταρτο σκάφος με μετανάστες που φτάνει στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συλλυπητήρια δήλωση της Κ. Σπυριδάκη για τον...

0
Σήμερα αποχαιρετούμε τον Μανώλη Κουμαντάκη. Ένας άνθρωπος ενεργός, παρών, που...

Ηράκλειο:Ομόφωνα εγκρίθηκε ο Ισολογισμός του Δήμου Μαλεβιζίου

0
Μεν. Μποκέας: « Ο Ισολογισμός αποτυπώνει τη σταθερή και...

Συλλυπητήρια δήλωση της Κ. Σπυριδάκη για τον...

0
Σήμερα αποχαιρετούμε τον Μανώλη Κουμαντάκη. Ένας άνθρωπος ενεργός, παρών, που...

Ηράκλειο:Ομόφωνα εγκρίθηκε ο Ισολογισμός του Δήμου Μαλεβιζίου

0
Μεν. Μποκέας: « Ο Ισολογισμός αποτυπώνει τη σταθερή και...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συλλυπητήρια δήλωση της Κ. Σπυριδάκη για τον Μανώλη Κουμαντάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Γιώργος Μαζωνάκης: Με αποθέωση η πρεμιέρα του στην Ακτή Πειραιώς – Τι είπε ο ίδιος στο κοινό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε δυναμικά στις πίστες. «Κυρίες και κύριοι...

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει...

Συλλυπητήρια δήλωση της Κ. Σπυριδάκη για τον Μανώλη Κουμαντάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα αποχαιρετούμε τον Μανώλη Κουμαντάκη. Ένας άνθρωπος ενεργός, παρών, που...

Εορτολόγιο 19 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST