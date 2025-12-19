Λασίθι:Σε νέο χώρο το ΚΕΠ Αγίου Νικολάου. Προσβασιμότητα και αναβαθμισμένες υπηρεσίες για τους πολίτες

Μανώλης Μενεγάκης : Προγραμματίζεται η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του το νέο έτος. Δρομολογείται η ενίσχυση του Κ.Ε.Π Νεάπολης

Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση του Κεντρικού Κ.Ε.Π Αγίου Νικολάου από την οδό Λατούς στο ισόγειο του παλιού Δημαρχείου (οδός Ρ. Καπετανάκη).

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Η επιλογή του ισογείου του Παλιού Δημαρχείου προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Ο νέος χώρος είναι απόλυτα λειτουργικός για ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα, διαθέτοντας ειδική ράμπα εισόδου και κατάλληλα διαμορφωμένη τουαλέτα.

Οι πολίτες εξυπηρετούνται πλέον σε ένα πλήρως ανακαινισμένο περιβάλλον. Παράλληλα, στον εξωτερικό χώρο τοποθετήθηκε πληροφοριακή οθόνη στο πλαίσιο του προγράμματος Open Mall, ενισχύοντας την άμεση ενημέρωση δημοτών και επισκεπτών.

Με τη μεταφορά σε ιδιόκτητο κτίριο, ο Δήμος απαλλάσσεται από το κόστος των ενοικίων, διασφαλίζοντας σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Η μεταστέγαση του Κ.Ε.Π αποτελούσε προτεραιότητα για τη νέα Δημοτική Αρχή, η οποία το 2024 κατέθεσε σχετικό νέο αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Μετά την έγκριση του ΥΠΕΣ, το έργο επανεντάχθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης, ο Δήμος Αγίου Νικολάου αναγνωρίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία. Για τον λόγο αυτό, προγραμματίζεται επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του Κ.Ε.Π από το νέο έτος, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται μέχρι το τέλος του 2025.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή της Γενικής Γραμματέως του Δήμου, Άννα Οικονομίδου – Οικονόμου, η οποία καθ’ όλη τη διάρκεια της μετεγκατάστασης είχε την εποπτεία και τον συντονισμό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ολοκλήρωσή του.

«Το Κ.Ε.Π Αγίου Νικολάου – ανέφερε – λειτουργεί πλέον σε έναν νέο, σύγχρονο και φιλόξενο χώρο, πιο εύκολα προσβάσιμο για όλους. Θέλουμε οι συμπολίτες μας να εξυπηρετούνται με άνεση, αξιοπρέπεια και χαμόγελο, σε ένα περιβάλλον που σέβεται τις ανάγκες τους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την ειδική συνεργάτιδα, αρχιτέκτονα Μάρω Δαγιάντη, όπως και τους υπαλλήλους των τμημάτων της Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση του έργου»

Επίσης με μέριμνα του δημάρχου Αγίου Νικολάου δρομολογείται η ενίσχυση του Κ.Ε.Π Νεάπολης με μια οργανική θέση ώστε να υπάρξει επαρκή στελέχωση και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του.