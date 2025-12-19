ΚΡΗΤΗ

Θετική γνωμοδότηση για δύο μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε Λασίθι και Ηράκλειο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη συνεδρίασε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Επιτροπή εξέτασε διεξοδικά και γνωμοδότησε θετικά υπό όρους, επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορούν δύο σημαντικά τουριστικά έργα στην Κρήτη:

Στρατηγική Επένδυση «CAPE THOLOS» στο Λασίθι: Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, δυναμικότητας 1014 κλινών, σε έκταση 1.223,75 στρεμμάτων στη θέση Χυλόφτες – Σχοινιάς – Θόλος Καβουσίου του Δήμου Ιεράπετρας. Η επένδυση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) με φορέα την εταιρεία «ΤΕΑΒ ΑΕ».

Επέκταση Μονάδας «NANA GOLDEN BEACH» στο Ηράκλειο: Η γνωμοδότηση αφορά την τροποποίηση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας πέντε αστέρων (5*) στη θέση «Δράπανο» του Δήμου Χερσονήσου. Η τροποποίηση περιλαμβάνει την αύξηση της δυναμικότητας κατά 600 κλίνες, φτάνοντας συνολικά τις 1604 κλίνες σε έκταση 59.858,96 τ.μ., με φορέα την εταιρεία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

Στις εργασίες της συνεδρίασης συμμετείχαν εκπρόσωποι και μελετητές των υπό εξέταση έργων, καθώς και πλήθος ενδιαφερομένων πολιτών.

