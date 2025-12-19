ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου : «Χριστουγεννιάτικο Παζάρι των Αγγέλων»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» διοργανώνει και φέτος το καθιερωμένο «Χριστουγεννιάτικο Παζάρι των Αγγέλων», προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια γιορτή αλληλεγγύης, δημιουργίας και χαράς, στον πάντα φιλόξενο χώρο της Λότζια στο Ηράκλειο, στις 22 και 23 Δεκεμβρίου 2025, από τις 09:00 έως τις 21:00.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν μέσα από χειροποίητες δημιουργίες των μελών του Φορέα, μοναδικές χριστουγεννιάτικες κατασκευές φτιαγμένες με μεράκι και αγάπη, καθώς και γλυκά των γιορτών και παραδοσιακά προζυμένια Χριστόψωμα, χαρίζοντας στο φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι ζεστασιά, ποιότητα και ξεχωριστό χρώμα.

Η πρώτη ημέρα του Παζαριού θα είναι γεμάτη γλύκα και αρώματα Χριστουγέννων, καθώς η Kappa Studies θα προσφέρει κεράσματα σε όλους τους επισκέπτες. Παράλληλα, από τις 17:00 έως τις 21:00, το Σωματείο Μαγείρων – Ζαχαροπλαστών Ηρακλείου και Ανατολικής Κρήτης θα μοιράζει δωρεάν λουκουμάδες έξω από τη Λότζια, σκορπίζοντας χαμόγελα και εορταστική διάθεση.

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα θα πλαισιώσει μουσικά η Χορωδία του Φορέα «Αγγέλων Ωδή», υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Κικής Καγιαβά και τον Νίκο Φραγκιουδάκη στο πιάνο, με αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες που θα γεμίσουν τον χώρο φως και συγκίνηση.

Σας προσκαλούμε στο «Χριστουγεννιάτικο Παζάρι των Αγγέλων», να πραγματοποιήσετε ξεχωριστές αγορές και να απολαύσετε εορταστικές δράσεις. Τα έσοδα θα διατεθούν – όπως πάντα – για τη στήριξη των πολυεπίπεδων κοινωνικών δράσεων του «Συνδέσμου» μας, γιατί οι γιορτές γίνονται πιο μαγικές όταν τις μοιραζόμαστε!

Ρέθυμνο:Σύλληψη τριών ατόμων για ναρκωτικά και όπλα

0
Σύλληψη-3- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί...

Διανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.Ρεθύμνης

0
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025,...

Ρέθυμνο:Σύλληψη τριών ατόμων για ναρκωτικά και όπλα

0
Σύλληψη-3- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί...

Διανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.Ρεθύμνης

0
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025,...
Θετική γνωμοδότηση για δύο μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε Λασίθι και Ηράκλειο
Ο Δήμος Ηρακλείου παρέλαβε το νέο ηλεκτρικό βαν διανομής προϊόντων που θα διατεθεί στους εμπόρους της Κεντρικής Αγοράς
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
