Ο Δήμος Ηρακλείου παρέλαβε το νέο ηλεκτρικό βαν διανομής προϊόντων που θα διατεθεί στους εμπόρους της Κεντρικής Αγοράς

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Ένας κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας γίνεται «πράσινος» και εξυπηρετούνται όλοι οι επαγγελματίες στο κέντρο του Ηρακλείου, χωρίς να εισέρχονται πολλά οχήματα»

Το νέο ηλεκτρικό βαν διανομής προϊόντων, το οποίο θα εξυπηρετεί τους εμπόρους της Κεντρικής Αγοράς, παρέλαβε το πρωί της Πέμπτης ο Δήμος Ηρακλείου, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού και στην οποία παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσος Τσατσάκης

ο Γενικός Διευθυντής Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. Κώστας Μοχιανάκης, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Μαριάννα Δημητρίου, στελέχη του Οργανισμού και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Μιχάλης Κονσολάκης.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ενημερώθηκε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου ηλεκτρικού οχήματος και σε δήλωσή του τόνισε τα οφέλη που θα προκύψουν για την πόλη από τη χρήση του επισημαίνοντας: «Παραλαμβάνουμε σήμερα ένα όχημα το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους εμπόρους της κεντρικής μας αγοράς.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του και για αυτόν τον λόγο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «GARDEN», είναι ότι πρόκειται για ένα ηλεκτρικό όχημα μεταφοράς προϊόντων.

Όλη η φιλοσοφία του εγχειρήματος βασίζεται σε αυτό: μηδενικοί ρύποι, άρα φροντίδα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μηδενική ηχορύπανση. Μέσα στο δικό μας πνεύμα, όπως και του προγράμματος, είναι η ανάπτυξη συνεργατικότητας και συνεργασιών. Ένας κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, που είναι η μεταφορά των προϊόντων και η διάθεσή τους,

γίνεται «πράσινος» με αυτόν τον πιλοτικό τρόπο και εξυπηρετούνται όλοι οι επαγγελματίες στο κέντρο του Ηρακλείου, χωρίς να εισέρχονται πολλά οχήματα. Υπάρχει διπλό όφελος: Το ίδιο το όχημα δεν ρυπαίνει και με τη συνεργασία περιορίζουμε την ανάγκη για περισσότερα οχήματα. Συνεπώς, ως συνολική φιλοσοφία, πρόκειται για μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στην ανάγκη επέκτασης της ηλεκτροκίνησης και στα μεγάλα οχήματα υπογραμμίζοντας ότι στο σχεδιασμό του Δήμου είναι η χρήση και ηλεκτροκίνητου απορριμματοφόρου: «Η ηλεκτροκίνηση στα ιδιωτικά οχήματα έχει

διαδοθεί σημαντικά. Παραμένει όμως ζητούμενο, ακόμη και σε επίπεδο εξέλιξης, στον τομέα των βαρύτερων και βαρέων οχημάτων. Οι μεταφορές να αποκτήσουν χαρακτηριστικά όπως αυτά του οχήματος που παραλαμβάνουμε. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

Σε αυτό το οποίο έχουμε προβλέψει ως συνάρθρωση, εξωτερική συνδρομή για την καθαριότητα, μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, υπάρχει και αυτή η παράμετρος.

Του ηλεκτρικού απορριμματοφόρου. Υπάρχει δουλειά να γίνει και σε επίπεδο ανάπτυξης προϊόντων, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες. Όμως αυτός είναι ο δρόμος του μέλλοντος και ο Δήμος Ηρακλείου τον βαδίζει.».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Μιχάλης Κονσολάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προμήθεια του ηλεκτρικού βαν, επεσήμανε ότι από τα δεκάδες οχήματα που μέχρι σήμερα κατέβαιναν στο κέντρο, πλέον θα κατεβαίνουν 2-3 και σε δήλωσή του τόνισε:

«Η Κεντρική Αγορά Ηρακλείου αριθμεί 46 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των οχημάτων μας να κατεβαίνει καθημερινά στο κέντρο. Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια, μέσω της ηλεκτροκίνησης, να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο τόσο το περιβαλλοντικό όσο και το κυκλοφοριακό αποτύπωμα αυτής της δραστηριότητας με το όφελος να είναι μεγάλο για την πόλη».

Η δράση αποτελεί μέρος της πιλοτικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού έργου «GARDEN» στην οποία συμμετέχει το Ηράκλειο και άλλες πέντε Ευρωπαϊκές πόλεις. Σκοπός της δράσης είναι η ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης στις διαδικασίες μεταφοράς και διανομής τροφίμων της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου,

συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην εφαρμογή βιώσιμων λύσεων αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου και της Α.Ο.Τ.Α.– ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε., με στόχο:

• Την προώθηση της πράσινης μετάβασης στην εφοδιαστική αλυσίδα.

• Τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου.

• Την υιοθέτηση σύγχρονων, βιώσιμων και λειτουργικών μεταφορικών λύσεων.

Η Πράξη GARDEN αφορά στον σχεδιασμό, την υλοποίηση δράσεων και την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών για την προώθηση βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς και στις διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων, συσκευασιών και μεταχειρισμένων δοχείων,

προωθώντας τις πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες και την κυκλική οικονομία στις πόλεις της Μεσογείου. Στο πλαίσιο της Πράξης έχουν προβλεφθεί έξι πιλοτικές τεχνολογικές δράσεις, με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και τη βελτιστοποίηση των διαδρομών, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε επιλεγμένες πόλεις σε Γαλλία (2), Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία και Ελλάδα (Ηράκλειο).

Μετά την παραλαβή του νέου ηλεκτρικού βαν πραγματοποιήθηκε Hμερίδα με τίτλο «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα & Πράσινη Διανομή Τροφίμων», που διοργάνωσε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηράκλειο ΜΑΕ στην αίθουσα «Μ. Καρέλλης» του Δημοτικού κτιρίου της οδού Ανδρόγεω.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg Euro-MED GARDEN, στο οποίο συμμετέχουν το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και ο «ΑΟΤΑ Ηράκλειο ΜΑΕ». Το έργο εστιάζει στη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας των τοπικών αγορών τροφίμων μέσα από την εφαρμογή «πράσινων λύσεων», όπως η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, βιοκαυσίμων, βέλτιστων δρομολογίων μέσω ψηφιακών εργαλείων, καθώς και πρακτικών last mile delivery με μέσα χαμηλών εκπομπών.