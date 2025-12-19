Διανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.Ρεθύμνης

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί η 10η διανομή για το έτος 2025 από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Ρεθύμνης (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑΜΚΕ «Ξένιος Ζευς») στο πλαίσιο της οποίας θα δοθεί ελαιόλαδο στους ωφελούμενους της δομής.

Οι ωφελούμενοι της Δομής θα μπορούν να παραλαμβάνουν το πακέτο τους από τις οκτώ το πρωί έως τη μία το μεσημέρι, στο χώρο του κτιρίου της Κοινωνικής Μέριμνας (οδός Μαρκέλλου 25 – περιοχή Μασταμπά).

Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα (sms) για την ημερομηνία διεξαγωγής της διανομής, με εξαίρεση δικαιούχους που δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν sms οι οποίοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2831052191, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα μέλους ή εξουσιοδότηση αν δεν προσέλθουν οι ίδιοι για την παραλαβή των ειδών.

Με την ευκαιρία, ο Δήμος Ρεθύμνης, το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας- Γραφείο Κοινωνικών Παροχών και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, ευχαριστούν θερμά συλλογικότητες και

συμπολίτες που στήριξαν το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς») και της Δομής Παροχής Συσσιτίου (Σύμπραξη Δ. Ρεθύμνης και ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς»), προσφέροντας προϊόντα τα οποία θα διατεθούν στους μικρούς και μεγάλους ωφελούμενους της Δομής.

Ειδικότερα ευχαριστούν:

• Το super market ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ για την πολύτιμη και διαχρονική προσφορά του τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη ατομικής υγιεινής.

• Τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου.

• Τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του 4ου Γυμνασίου Ρεθύμνου.

• Τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του 3ου Γυμνασίου Ρεθύμνου.

• Τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του τμήματος Β΄2 του Γυμνασίου Ατσιποπούλου.

• Τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής.

• Τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του 1ου Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

• Τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου.

• Τους νηπιαγωγούς, γονείς και μαθητές του 1ου Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου.

• Τους νηπιαγωγούς, γονείς και μαθητές του 3ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου.

• Τους νηπιαγωγούς, γονείς και μαθητές του 13ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου.

• Τους νηπιαγωγούς, γονείς και μαθητές του 7ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου.

• Τους νηπιαγωγούς, γονείς και μαθητές του Νηπιαγωγείου Μυσσιρίων.

• Τους νηπιαγωγούς, γονείς και μαθητές του 3ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται και σε όλους όσοι με διακριτικότητα και ανθρωπισμό στηρίζουν με την τακτική και διαρκή προσφορά τους, το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.