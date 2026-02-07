Στο «φουλ» οι μηχανές για τη νέα τουριστική σεζόν

Οι επισκέπτες ξοδεύουν περισσότερα, αλλά μένουν λιγότερο.
Για τη νέα τουριστική σεζόν, που αρχίζει τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, προετοιμάζονται τα ξενοδοχεία της Κρήτης που ολοκληρώνουν ανακαινίσεις, επεκτάσεις και φρεσκαρίσματα, για να υποδεχτούν τους πρώτους τουρίστες.
Η χρονιά αρχίζει φέτος λίγο νωρίτερα, οι προκρατήσεις βρίσκονται σε καλά επίπεδα και οι εκτιμήσεις είναι ότι θα έχουμε μια σεζόν εξίσου καλή, όπως εκείνη του 2025.
Πέρυσι είχαμε περίπου 7 εκατομμύρια αφίξεις εξωτερικού, μαζί με την κρουαζιέρα και κάθε χρόνο από το 2019 μέχρι σήμερα, οι τουριστικές αφίξεις αυξάνονται κατά 300.000.
«Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα νούμερα», έχει επισημάνει -μιλώντας στην «Π»- ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, κ. Κυριάκος Κώτσογλου.
Ο ίδιος σημείωσε ότι ο τουρισμός στην Κρήτη θα κινηθεί στα επίπεδα, ίσως με μια μικρή αύξηση.
Οι βασικές αγορές
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025, στην πρώτη 5άδα των αγορών βρίσκονται η γερμανική (1,4 εκατ.), η βρετανική (1 εκατ.), η γαλλική (400 χιλ.), η πολωνική (400 χιλ.) και η ολλανδική (225 χιλ.).
Φιλιππινέζοι και Ινδοί στα ξενοδοχεία
Όσον αφορά στις ξενοδοχειακές κλίνες, αυξάνονται συνεχώς, κάτι που σημαίνει ότι οι ανάγκες σε προσωπικό μεγαλώνουν και θα καλυφθούν σε μεγάλο βαθμό από εργαζόμενους από τρίτες χώρες.
Το μεγαλύτερο μέρος από τα κενά, στα ξενοδοχεία θα καλυφθεί από εργαζόμενους, που θα έρθουν από τρίτες χώρες, όπως οι Φιλιππίνες, το Μπανγκλαντές, η Ινδονησία, η Ινδία, η Νιγηρία, η Αιθιοπία.
Το γεγονός ότι οι ντόπιοι εργαζόμενοι μειώνονται συνεχώς, αλλοιώνει τη μορφή αυτού που ονομάζουμε «κρητική φιλοξενία».
Η νέα τουριστική χρονιά, όπως δείχνουν τα στοιχεία μέχρι τώρα, θα είναι εξίσου καλή με τη φετινή, όπως είπε στην «Π» ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης, επισημαίνοντας ότι, αν υπάρξει αύξηση αφίξεων, δεν θα ξεπεράσει το 3%-4%, γιατί «πιάνουμε ταβάνι».
Οι δυνατότητες του αεροδρομίου Ηρακλείου είναι περιορισμένες και μέχρι να λειτουργήσει το αεροδρόμιο Καστελλίου, δεν γίνεται οι πτήσεις να καταγράψουν περαιτέρω εντυπωσιακή άνοδο.
Το 2025, οι τουριστικές εισπράξεις στην Κρήτη έφθασαν τα 7,5 δισ., ποσό που αντιπροσωπεύει το 33% των συνολικών εισπράξεων στην Ελλάδα.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η σεζόν και φέτος θα κυλήσει με υψηλές πληρότητες, που θα φανούν από τον Μάιο και οι εκτιμήσεις είναι ότι η δυναμική του τουρισμού θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν.
Οι τουρίστες μένουν λιγότερο, αλλά ξοδεύουν περισσότερα
Τη διάρκεια και τη δαπάνη των διακοπών των ξένων τουριστών στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία ερευνά νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο: «Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, 2015- 2024».
Από τα βασικά συμπεράσματα, προκύπτει ότι πραγματοποιούν μικρότερης διάρκειας ταξίδια, ξοδεύουν όμως περισσότερα σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα οι ξένοι τουρίστες, με τη διάρκεια των διακοπών να είναι τελικά και ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει τη μέση κατά κεφαλή δαπάνη στη χώρα.
Συνοπτικά, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, από το 2015 έως το 2024 η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) στη χώρα μας κατέγραψε αύξηση κατά 20,6%, φτάνοντας τα 89,1 ευρώ το 2024 από 73,9 ευρώ το 2015.
Όμως, η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) των ξένων επισκεπτών της χώρας έχει σημειώσει ελαφρά μείωση της τάξεως του 1,2% για την ίδια περίοδο, κατά 6,9 ευρώ: από 579,6 ευρώ το 2015 σε 572,8 ευρώ το 2024, που οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (ΜΔΠ) κατά 1,4 διανυκτερεύσεις από 7,8 διανυκτερεύσεις το 2015, σε 6,4 διανυκτερεύσεις το 2024.
Συγκριτικά με το 2019, η Κρήτη καταγράφει αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη κατά 86 ευρώ, από 681 ευρώ σε 767 ευρώ το 2024, επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη αύξηση μεταξύ των πέντε βασικών τουριστικών Περιφερειών της χώρας, μετά την Αττική.
Όσον αφορά στη μέση διάρκεια παραμονής, μειώνεται κατά 0,3 διανυκτερεύσεις στο ίδιο διάστημα, από 8,2 σε 7,8 νύχτες, κάτι που αποδεικνύει την τάση των συντομότερων διακοπών.
PATRIS.GR