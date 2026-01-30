Φράγμα Πλατύ Ποταμού: εγκρίθηκε η Συλλογική Απόφαση Έργου για τη χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων

Γιάννης Κεφαλογιάννης: «Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη μετάβαση του έργου από τον σχεδιασμό στο στάδιο της υλοποίησης»

Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται για το έργο του Φράγματος Πλατύ Ποταμού, καθώς εγκρίθηκε η Συλλογική Απόφαση Έργου για τη χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων, συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή ξεκλειδώνει τη χρηματοδότηση και ενεργοποιεί τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων, διαμορφώνοντας πλέον τις προϋποθέσεις για την ομαλή και απρόσκοπτη προώθηση του έργου.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της απόφασης ένταξης της πράξης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η οποία είχε εκδοθεί στο τέλος του προηγούμενου έτους και είχε θέσει το αναγκαίο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο για την υλοποίηση των απαλλοτριώσεων. Σήμερα, περίπου έναν μήνα μετά, με την έγκριση της Συλλογικής Απόφασης Έργου από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενεργοποιείται το χρηματοδοτικό σκέλος, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μετά την πρόοδο των διαδικασιών που αφορούν τις απαλλοτριώσεις, το έργο οδηγείται προς δημοπράτηση εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026, γεγονός που καθιστά το επόμενο διάστημα κρίσιμο για την τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Με αφορμή τις εξελίξεις, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Βουλευτής Ρεθύμνου, Γιάννης Κεφαλογιάννης, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Η έγκριση της Συλλογικής Απόφασης Έργου για τη χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων του Φράγματος Πλατύ Ποταμού, η οποία έρχεται σε συνέχεια της απόφασης ένταξης του έργου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο τέλος του προηγούμενου έτους, με προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ, συνιστά ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη μετάβαση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τον Νομό Ρεθύμνου, αλλά και για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης, από τον σχεδιασμό στο στάδιο της υλοποίησης.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για τη συνεργασία και τη συνέπεια στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί.

Έχω ήδη ενημερώσει τον Δήμαρχο Αμαρίου κ. Παντελή Μουρτζανό, με τον οποίο βρισκόμαστε σε διαρκή και ουσιαστική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, με στόχο τη συστηματική διεκδίκηση, την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την προώθηση των αναγκαίων διοικητικών και θεσμικών διαδικασιών, ώστε το έργο να προχωρήσει με όρους διαφάνειας και ουσιαστικής προστασίας της περιοχής.

Ήδη από το 2019, ως Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, είχα θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τη μελετητική ωρίμανση και τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου. Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί, επομένως, μια ιδιαίτερη προσωπική ικανοποίηση και ταυτόχρονα επιβεβαιώνει τη συνέπεια και τη συνέχεια ενός σχεδιασμού που υλοποιείται βήμα-βήμα.

Στο ίδιο αυτό πλαίσιο, έχει τεθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σαφής και επαναβεβαιωμένη δέσμευση για την υλοποίηση των αναγκαίων αντισταθμιστικών έργων, ως αναπόσπαστο μέρος του συνολικού σχεδιασμού. Υπενθυμίζω ότι βασικό αντισταθμιστικό έργο αποτελεί η κατασκευή των δύο λιμνοδεξαμενώνστην περιοχή Γερακαρίου – Ελενών, για τις οποίες η σχετική μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ήδη αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος.

Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνεργασία και προσήλωση στα χρονοδιαγράμματα, ώστε ένα έργο που για χρόνια παρέμενε σε εκκρεμότητα να προχωρήσει με σταθερά και ουσιαστικά βήματα προς την υλοποίησή του».