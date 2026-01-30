Το Σάββατο η έναρξη του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού

Τροποποιείται το πρόγραμμα

Από την Οργανωτική Επιτροπή του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού γίνεται γνωστό, ότι λόγο καιρικών συνθηκών ματαιώνεται η προγραμματισμένη για την προσεχή Κυριακή συναυλία με την ερμηνεύτρια Evangelia. Η συγκεκριμένη εκδήλωση δεν γίνεται να μετατεθεί σε άλλη ημερομηνία λόγω της συμμετοχής της καλλιτέχνιδος στους Ελληνικού Προκριματικούς για τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Η επίσημη τελετή έναρξης μεταφέρεται στο πρόγραμμα της εκδήλωσης του Σαββάτου στο LOUVRO the Club με ώρα έναρξης 8 το βράδυ και με ελεύθερη είσοδο. Θα περιλαμβάνει την ανάδειξη της φετινής βασίλισσας του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλίου, την παρουσίαση της θεματικής «Γίνε, ζήσε, ντύσου, Ο,ΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ», την παρουσίαση των στολών των Ομάδων που συμμετέχουν στις φετινές καρναβαλικές εκδηλώσεις και την βράβευση του νικητή του Διαδικτυακού Κυνηγιού του Θησαυρού.

ΑΠΟΨΕ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ

Υπενθυμίζεται, ότι απόψε, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 7μμ θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης των φετινών στολών των ομάδων στο Σπίτι του Πολιτισμού.

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό έως την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr

Τα βρίσκουμε εύκολα πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QR code που από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.

Το σύνολο των εκδηλώσεων συντονίζει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας θα είναι και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV.

Από το Γραφείο Τύπου